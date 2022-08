¿Qué sucede con Gustavo Petro? Las incógnitas que rondan a días de su posesión presidencial

A menos de cinco días de su posesión oficial como el presidente de Colombia para el periodo 2022-2026 el próximo domingo 7 de agosto, el presidente electo, Gustavo Petro, sigue sin explicar por qué no llegó a la reunión que tenía con más de 500 alcaldes el pasado martes.



Además, ha mantenido un largo silencio en sus redes sociales, ha suspendido y cancelado otras apariciones públicas y detuvo la designación de nuevos ministros y directores de entidades del orden central.



Frente a las opiniones que acostumbra a dar en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de Twitter, el presidente suspendió sus declaraciones. Su último tweet, hasta el cierre de este artículo, lo publicó el 31 de julio, con la invitación que hizo a la prensa para conocer las conclusiones de los balances de empalme que se hicieron con el Gobierno saliente del presidente Iván Duque.

Antes de eso, había hablado de la Justicia Especial para la Paz (JEP), del informe final de la Comisión de la Verdad, de la Cumbre Indígena, y felicitó a la selección colombiana de fútbol femenina.



Frente a la designación de sus ministros, que también acostumbró a hacer por Twitter, se ha suspendido. La más reciente fue la del ministro de Defensa designado, Iván Velásquez, con este último, el presidente ha anunciado solo ocho de los 18 Ministerios que actualmente existen.



Los ministerios que tienen jefe de cartera son: Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, Ambiente, Cultura, Educación, Salud y Agricultura. Están pendientes: Justicia, Interior, Deporte, Vivienda, Tecnología, Transporte, Ciencia, Comercio, Energía, Trabajo.



Muchos han sido los nombres que han sonado, el más opcionado y próximo a conocerse sería el ministro del Interior, Alfonso Prada, pero su designación se ha tardado más de lo que se estimaba.



Hasta el momento, las luces de la designación de Prada estarían más que claras: encabezó el empalme de ese Ministerio, ha consolidado los apoyos políticos que necesita el presidente y ha reemplazado a Petro en diferentes eventos de Gobierno.



En las últimas horas también se conoció el ofrecimiento que le hizo Petro al expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, de dirigir al Ministerio de Justicia, oferta que rechazó Hernández por temas de salud.



“No querían divulgarlo, pero se filtró. Agradezco enormemente al presidente Gustavo Petro por haber pensado en mi nombre para el Ministerio de Justicia. No he aceptado, aunque hubiera querido, por mi actual estado de salud y por múltiples compromisos académicos y profesionales”, afirmó el expresidente de la Corte en su cuenta de Twitter.



Uno de los silencios que más han sorprendido a la opinión pública son los incumplimientos que ha tenido Petro últimamente frente a eventos públicos: le ha fallado a embajadores de Latinoamérica, a los alcaldes de las principales ciudades reunidas en Asocapitales y a los alcaldes municipales junto a Fedemunicipios.

Aunque el presidente envió razón con sus delegados de que no podía asistir al evento con Fedemunicipios por un compromiso de empalme en temas de seguridad y defensa del Estado, la razón no fue suficiente para los más de 500 alcaldes que llegaron al Hotel Tequendama en Bogotá, después de horas de viaje, a reunirse con el mandatario.



“Es una falta de respeto independientemente que es el presidente de todos los colombianos, es una falta de respeto hacia los alcaldes del país, donde sacamos recursos propios, de los municipios para venir a la ciudad de Bogotá, creíamos que íbamos a encontrar un diálogo”, afirmó Jhon Jairo Uribe, alcalde de Remedios, Antioquia.



Las molestias se deben a que, aunque Petro anuncia que asistirá a los eventos, o llega bastante tarde, o retrasa su hora de llegada o finalmente no cumple con su agenda pública y a quienes convoca.



Aunque delegados del Gobierno electo han manifestado que es por trámites y hechos relacionados con la posesión presidencial, el silencio por parte del mandatario continúa.