"Egoístas": Miguel Polo Polo arremetió contra el gobierno Petro por la eliminación del IVA

El congresista Miguel Polo Polo lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno entrante, por la propuesta del ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, de eliminar el Día sin IVA.



El representante a la Cámara que se posesionó el pasado 20 de julio aseguró en su cuenta de Twitter que “el gobierno Petro viene como una aplanadora que acabará con todo”.



Además, el congresista que se declaró en oposición calificó al gabinete de Petro como “egoístas”, pues según él, “su odio hacia el libre mercado y las importaciones es tan grande que son capaces de joder al colombiano de a pie que esperaba ese día para comprar una TV, nevera o lavadora más barata”.

El gobierno Petro viene como una aplanadora q acabará con TODO; quitarán el día sin IVA ¡Egoístas! Su odio hacia el libre mercado y las importaciones es tan grande q son capaces de joder al colombiano de a pie q esperaba ese día para comprar una TV, nevera o lavadora más barata. — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) August 2, 2022



Es de anotar que el Ministro de Hacienda de Gustavo Petro aseguró que los Días sin IVA se eliminarán por los altos costos que implican para el país. Además, el economista sostiene que esta medida no ha beneficiado la industria nacional.



Para Ocampo, la primera razón tiene que ver con el hecho de que el día sin IVA no beneficia a los hogares más pobres del país. Por el contrario, argumenta, quienes han aprovechado esa estrategia son las familias de clase media, principalmente.



La segunda razón es que la industria nacional no sale favorecida con esa medida. La gran mayoría de productos o bienes que se venden el día sin IVA son los importados, como los aparatos electrónicos, computadores, celulares y televisores.



“No podemos seguir subsidiando productos importados. Además, esa medida le ha costado al país $4 billones. Lo que estamos pensando es que la producción nacional sea la que se beneficie con precios más competitivos”, comentó el señor Ocampo Gaviria.