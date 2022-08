Iglesia acompañará diálogos de gobierno de Petro con grupos armados: Canciller Leyva

En horas de la mañana de este jueves el presidente electo, Gustavo Petro, se reunió con el Nuncio Apostólico, monseñor Luis Mariano Monteayor, en compañía el canciller designado, Álvaro Leyva, quien confirmó que en medio de la reunión se abordó el seguimiento y acompañamiento que le hará la iglesia a los diálogos del Gobierno entrante con los diferentes grupos armados.



“La relación con la iglesia, los procesos de paz. Ellos están dispuestos a colaborar en todo, hay una tradición con respecto a los diálogos con el ELN y naturalmente los diálogos humanitarios en la Costa Pacífica y en otros sitios del país que son altamente complicados, la iglesia permanente”, afirmó Leyva en declaraciones.



Frente a la polémica que se desató por las palabras sometimiento y acogimiento, Leyva explicó en qué consistía cada una.



“Una cosa es sometimiento, entonces 'yo me someto a las normas vigentes', otra cosa es el acogimiento donde hay unas propuestas y ellos verán si se acogen o no, entonces finalmente se acogen a la terminación del diálogo lo que se acuerde, eso es algo que está por desarrollarse, no es que haya una partitura, tiene que ser producto del diálogo”, explicó el canciller.



El ministro designado aseguró que la prioridad es que en toda Colombia haya una paz total, particularmente en los territorios que han sido más vulnerables en el conflicto armado.



“Se trata de buscar una paz total, vamos a tratar de que nadie quede por fuera, se busca es la tranquilidad pública, naturalmente la recuperación de las regiones, donde todo esto se manifieste, obviamente hay un eje que está en todos los diálogos atravesado en el país que es el tema del narcotráfico”, explicó Leyva.



Frente las relaciones diplomáticas con Venezuela, Leyva confirmó que no hay una fecha estimada pero reiteró que es una prioridad.



“Se va a hacer, hay que intercambiar embajadores, pero definitivamente se va hacer, hay que normalizar la relación. No se puede continuar en la situación en la que estamos y hay que reactivar el aparato económico, satisfacer las necesidades diarias de una cantidad de gente”, afirmó el canciller.



Respecto a la posible designación de Laura Gil como la próxima vicecanciller, Leyva aseguró que en su momento dará a conocer la conformación del de personal que estará junto a él en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Finalmente, confirmó que con el ELN se va a reanudar la conversación que ya había comenzado.



“Esperar para no cometer errores, la intención es acabar con el tema de orden público en Colombia, vamos a buscar soluciones con todos, absolutamente todos”, concluyó Leyva.