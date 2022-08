Cambio y Centro Democrático se marginan de comisión que propone candidatos a Contralor 

A pocas horas (dos de la tarde) de que sesione la comisión accidental para entrevistar a los candidatos a contralor general, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, renunciaron a estar en la misma, mientras que el presidente del Senado, Roy Barreras, advierte sanciones si se marginan de la misma.



Cambio Radical, tras reiterar que van a votar por María Fernanda Rangel para liderar la contralora, decidió no ser parte de la Comisión Accidental del Congreso, con lo cual los senadores Jorge Enrique Benedetti y Carlos Abraham Jiménez y el Representante a la Cámara Gilberto Betancourt ya presentaron su renuncia a la Comisión Accidental.



Otros que dijeron no a la comisión son los congresistas del partido Centro Democrático, los senadores Enrique Cabrales y Honorio Henríquez y el representante, Carlos Edward Osorio. Para el uribismo, según expresaron en una declaración, "no hay motivos para confeccionar una nueva lista" de candidatos como es el propósito de la reunión de este jueves.



Le puede interesar: ¿Qué sucede con Gustavo Petro? Las incógnitas que rondan a días de su posesión presidencial



Para el uribismo por el contrario, la actual lista de 9 candidatos (porque renunció una candidata) sí goza de la presunción de legalidad mientras no haya una decisión judicial que indique lo contrario.

En lo corrido de la semana también se retiraron de la comisión los senadores Humberto de la Calle, Lidio García, Miguel Ángel Pinto y Juan Felipe Lemus.



Ante las renuncias a las comisiones, el presidente del Senado, sostuvo que esos congresistas están expuestos a una sanción porque les recae una obligación. “Agradezco a todos los congresistas que han confirmado esta mañana que cumplirán con su deber constitucional y legal no renunciable de ejercer sus funciones en la Comisión que adelantará el proceso de selección de los 10 elegibles al cargo de Contralor”.



Y expresó además que “a todos reitero tranquilidad absoluta del correcto proceder jurídico a pesar de que los amenazan con prevaricatos inexistentes. El único prevaricato real es la omisión en el ejercicio de sus funciones. El miedo no es causal para dejar de cumplir con el deber”.



La audiencia pública será a las dos de la tarde de este jueves y se transmitirá en directo por el canal del Congreso y las redes sociales de la Cámara y el Senado.