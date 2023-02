Nuevo rifirrafe: Gustavo Petro le respondió a Iván Duque por cambios en el Metro de Bogotá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Iván Duque, nuevamente tuvieron un rifirrafe, esta vez por la ejecución del Metro de Bogotá.



El expresidente Duque se refirió a la pelea que han tenido en los últimos días el presidente Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por la ejecución de la primera línea del Metro, que hasta el momento, es elevada y si esta podría tener un tramo subterráneo. Además, también se refirió a la financiación de la segunda línea.



“Una ciudad como Bogotá debe tener varias líneas de Metro. Unas serán elevadas y otras subterráneas como ocurre en varias ciudades del mundo. Bogotá ya tiene en ejecución una línea elevada y financiada una línea subterránea. Por el bien de la ciudad, que no se detenga el metro”, expresó Duque en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el presidente Petro le contestó y aseguró que el expresidente firmó un documento que no permitirá ejecutar un Metro subterráneo y el cual él anulará.



“En el Conpes que ud firmó, Iván, decidió prohibir el metro subterráneo y provocó una malversación de fondos que llega hoy a 20 billones de pesos. Voy a levantar su prohibición, pero la megapérdida de recursos públicos por no construir el metro subterraneo es irreversible”, afirmó Petro en su red social.



Además, el mandatario colombiano continuó insistiendo en que la planeación y evaluación del Metro elevado no se ejecutó de la forma correcta.



“La mala planeacion del contrato del metro elevado está probada en el informe de auditoria de la Contraloría”, expresó Petro.



Finalmente, el presidente Petro recientemente había manifestado que el dinero efectuado por el Gobierno del expresidente Iván Duque no era suficiente para financiar la primera línea.



“Del Gobierno de Duque existe unas vigencias futuras por 12 billones de pesos para la primera línea del metro. Eso no es suficiente dado el salto de la tasa de cambio. Es necesario el dialogo entre la alcaldía y la nación para asegurar la continuidad de la obra”, afirmó Petro.

