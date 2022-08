Nombramiento de Mery Gutiérrez como ministra de las TIC no logró consolidarse

Desde la Casa de Nariño se confirmó que el nombramiento de Mery Gutiérrez como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no logró consolidarse y terminó cayéndose, como se había rumorado hace algunos días, pese a que había sido desmentido por el mismo presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la posesionaría.



Fuentes de Gobierno confirmaron que sin siquiera posesionarse, el nombramiento de Gutiérrez finalmente no se oficializó. El presidente Petro ya estaría evaluando nuevas hojas de vida.



Gutiérrez se vio envuelta en diferentes polémicas que fueron tomando fuerza ante la opinión pública, esto después que el periodista Daniel Coronell revelara los conflictos de interés que presuntamente podría tener la ministra designada con esa cartera.



Según la investigación, Gutiérrez, socia mayoritaria de la empresa productora Programar TV, se comprometió a entregar el 20 % de esa productora a la señora Ruth Dary Forero, quien fue coordinadora del Grupo de Contratación del Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), entidad que habría adjudicado varios contratos a Programar TV.



Otro de los casos más delicados que ha sonado en relación a Gutiérrez es la demanda que interpuso en contra de la Autoridad Nacional de Televisión (ANT), por 45.000 millones de pesos, demanda que está a cargo del mismo Ministerio que, hasta el momento, ella dirigirá debido a que ANT ya no existe.



En los últimos días a Gutiérrez se le vio rondar por los pasillos del Palacio.