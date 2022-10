"No soy ficha política de Ospina": Deninson Mendoza y su sueño de ser Alcalde de Cali

“Me vengo a Cali a darle amor”, dice Deninson Mendoza, quien renunció a la gerencia de Telemedellín para regresar a su ciudad natal a recorrer los barrios de la capital del Valle del Cauca para hablar con la gente y entender cuáles son sus necesidades. “Los caleños van a elegir a quien los represente y los quiera”, asegura el profesional en mercadeo, de 42 años.



Le puede interesar: ¿Qué se ha eliminado y qué quedó? Así va la ley de 'paz total' en su paso por el Congreso



¿Qué lo motivó para dejar su trabajo en Medellín y regresar a Cali?

Me duele mucho que de Cali solo se hablan cosas malas y que muchos caleños crean que la forma de hacer que la ciudad cambie es destruyendo. Siempre he creído que el amor es el principio rector de la vida y me vengo a Cali a darle amor. Hablé con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le dije que era el momento de devolverme para mi ciudad. Vine a caminarla, a escuchar a la gente. Tengo una ventaja, nací en el barrio Aguablanca, soy un pelado de extracción popular, que me he hecho a pulso, que he aprovechado cada oportunidad que Dios y la vida me han dado para ayudar y construir. A eso me vine, motivado por el amor por Cali.



¿Le gustaría ser el próximo Alcalde de Cali?

A los 13 años escribí mi proyecto de vida y desde ahí dije que uno de mis sueños era ser Alcalde de Cali. ¿Quién de los que hace política no cree que puede representar a los caleños? Yo quiero, pero no se trata de personas, se trata de quién, el 29 de octubre del 2023, es capaz de unir a los caleños, de ser una fuente para reconstruir la ciudad. El caleño es alegre, quiere salir adelante, es emprendedor. Entonces hoy yo veo que mi sueño es ese, pero hay que construir; el que crea que va a ser Alcalde sin escuchar a la gente, está jodido, porque los caleños van a elegir a quien los represente y los quiera.



Le puede interesar: Aumentó la cifra de asesinatos de líderes sociales y defensores de los DD.HH. en Colombia



De decidirse a ser candidato, ¿contaría con el apoyo de Ospina?

Yo le tengo a Ospina, al igual que a los más de mil alcaldes de Colombia en esta temporada, mucho respeto; ser alcalde de ciudades sin recursos, luego con la llegada de la pandemia y luego el estallido social, uno tiene que ser muy berraco. Desde que conozco a Ospina siento que es una persona buena; no estoy de acuerdo con muchas cosas y decisiones que él ha tomado, como también hay que reconocerle cosas muy valiosas que él y su equipo han hecho. Pero esto no se trata de tener los apoyos de nadie, se trata de tener el apoyo de todos los caleños.



¿Qué piensa de que las encuestas muestren al Alcalde de Cali como el de la mayor desaprobación?

Ospina es un alcalde alternativo y creo que tiene muchos problemas en su gobierno, pero la vida política le permite concluir su mandato de la mejor forma. Si le va bien a Ospina, le va bien a Cali, y quiero que le vaya bien.



Las encuestas son fotografías y quien las hace le gusta hacerlas de un lado o del otro. Sin embargo, las encuestas le están diciendo algo a Ospina. Ojalá lo escuche, así como ojalá todos los que hoy quieren ser candidatos a la Alcaldía escuchen a la gente, pero no solo en campaña. La gente quiere un futuro con tecnología, innovación, educación. ¿Se imaginan, en vez del trencito que quieren hacer los de siempre, que hagamos un metro subterráneo? Dicen que no hay plata, pero la plata es el límite de los incompetentes.



Le puede interesar: Alejandro Gaviria posesionó a Luis Fernando Correa como nuevo director del PAE



¿No le parecería un reto muy grande recibir a Cali en estas condiciones?

He hecho mi carrera profesional a pulso. Creo que la vida es de retos y esos retos deben asumirse con entereza, con grandeza, pero sobre todo con amor. Hay que hacer a Cali entre todos, en medio de los grandes problemas que tenemos; hay que recuperarla y reconstruirla. Hay que trabajar juntos y generar sentido de pertenencia desde lo público y la academia, con tecnología e innovación. Yo agradezco mi paso por Medellín por la oportunidad de trabajar en un gobierno alternativo y popular que entiende los dolores de la gente.



¿Qué les contesta a quienes aseguran que es ficha política de Ospina?

No voté por Ospina en el 2008 y eso me generó una enemistad con él; voté por Franciso Lloreda, porque empecé mi vida política en el Partido Conservador y en el 2019 yo era el secretario de Desarrollo Económico, así que no pude hacer política.



Por la cercanía que hay como Gobierno independiente, porque creemos en la paz, porque creemos en un país que puede cambiar, que no les pertenece a los de siempre, puede haber una cercanía ideológica, pero no soy una ficha política de Ospina, no tengo políticamente nada que ver con él ni con nadie. Yo soy un hombre independiente, sin jefes y sin partidos políticos. Además, yo no soy candidato a nada, son suposiciones.