"No se puede aceptar este resultado": expresidente Uribe ante escrutinios de elecciones legislativas 

Las fallas en el preconteo de las elecciones del pasado 13 de marzo, que quedaron en evidencia en los escrutinios realizados esta semana, en los que hubo incremento de por lo menos 390 mil votos para el Pacto Histórico, han enfrentado en las últimas horas a los seguidores de ese partido político con el uribismo.



Horas después de que el registrador nacional, Alexander Vega, anunció los nuevos resultados de la votación para el Senado, el expresidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter que esos resultados no se pueden aceptar.



“Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado”, manifestó Uribe en su cuenta de Twitter.



Estas elecciones dejan toda la desconfianza.



E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden.



A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo en zonas de narcotráfico.



No se puede aceptar este resultado — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 19, 2022



​De inmediato, Piedad Córdoba, elegida para el senador por el Pacto Histórico, le respondió con varias preguntas: “Señor @AlvaroUribeVel, ¿no confía en el Registrador elegido durante el gobierno de su partido? ¿Esto es un llamado a desconocer resultados presidenciales si gana @PactoCol? Y así, ¿se atreve a decir que la dictadura es Venezuela?



Por su parte, Roy Barreras, quien ha sido uno de los hombres más cercanos a Petro durante la campaña, rechazó el vínculo hecho por Uribe entre la votación del Pacto Histórico y las zonas afectadas por el narcotráfico.



“La ‘abrumadora votación del @PactoCol en zonas de narcotráfico’? Ganamos curules y consulta en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Villavicencio, casi todas las capitales! El narcotráfico está en el Gobierno Duque/Uribe no en la ciudadanía! Preguntele a Matamba!”, afirmó.



Lea también: ¿Cómo le irá al Valle en el nuevo Congreso? Esto es lo que se prevé con la renovación de la bancada regional



Aunque los escrutinios aún no son definitivos y solo lo serán cuando el Consejo Nacional Electoral declare la elección oficial de los miembros del nuevo Congreso, se calcula que el Pacto Histórico ha obtenido por lo menos tres curules más frente a las 16 anunciadas en el preconteo.



Además, el Partido Conservador, que había logrado 16 curules, bajó a 15 escaños. Y el Centro Democrático y la Coalición Centro Esperanza perdieron de a una curul, quedando con 13 sillas.



El Gobierno anunció este sábado la convocatoria de la Comisión de Garantías Electorales, para discutir lo ocurrido en el preconteo de los votos.