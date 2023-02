"No influimos en la salida de ministros": Dilian Francisca Toro sobre sacudida en el gabinete

Luego de la sacudida que tuvo el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, han surgido rumores sobre la supuesta influencia de la reunión del mandatario con los líderes de varios partidos políticos en esta decisión.



Solo horas después de la cita con el expresidente César Gaviria por el Partido Liberal, Efraín Cepeda en representación del Partido Conservador y Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, Petro anunció la salida de Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia.



Frente a los comentarios de algunos sectores políticos sobre la "sospechosa" salida de los tres ministros, la Directora del Partido de la U defendió que "no existen intereses burocráticos ni políticos" en la reforma de la salud que se discutió en la reunión con el Mandatario.



En diálogo con Semana, la exgobernadora del Valle reiteró que en el encuentro con Petro nunca se habló de los ministros. "No solamente estuvimos los tres presidentes de los partidos, fueron todos los partidos de la coalición. Nos quedamos tan sorprendidos como el resto de colombianos cuando él anunció la salida de los ministros", dijo Toro.



Cabe recordar que la exministra Urrutia habló sobre los hilos de poder que estarían detrás de su salida del cargo. “Se van a dar cuenta en estos días. Es un poder muy duro y el MinDeporte ha sido la caja menor de muchos políticos. Cambié esas costumbres y por hacerlo termino siendo sacrificada”, señaló.



Incluso, acusó directamente a la exgobernadora del Valle y aseguró que en la reunión "estaba la doctora Dilian Francisca que ha manejado el Ministerio del Deporte".



Por su parte, Toro respondió que no conoce a la persona que reemplazará a Urrutia en el Ministerio. Incluso, invitó a la exministra a "mirar hacia adentro antes de culpar a otros.



"Lo que tiene que hacer la ministra es una autoevaluación de qué pasó, qué fue lo que hizo para que el presidente tomara la decisión. No influimos en la decisión, no nos interesa", añadió.