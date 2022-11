"No hubo paz total": Petro sobre cumplimiento del acuerdo con las antiguas Farc

En medio de un acto sobre la conmemoración del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas Farc en Cartagena, el presidente Gustavo Petro reiteró que durante los últimos años se ha incumplido el acuerdo que prometía disminuir la violencia en el territorio.



“Nos están diciendo aún hoy que no se quiere cumplir el acuerdo de paz, no se quiere hacer esta reforma agraria, les tocó a las agremiaciones de la derecha dar el primer paso, fue Fedegan el que propuso que estaba dispuesto a vender a precio comercial las tres millones de hectáreas de tierras”, expresó Petro, recordando el acuerdo entre el Gobierno y Fedegan.



El mandatario colombiano nuevamente se refirió a la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y aseguró que esperaba más de los mismos empresarios que de los ganaderos, que tienen una ideología política más arraigada.



“No fue la Andi la que lo dijo, no fueron los industriales, no fue el empresariado más innovador del país, fue el de más atrás ideológicamente el que se atrevió a dar un paso, una paradoja en la historia en realidad, porque yo esperaba que fueran los industriales los que dieran ese paso, porque les interesaría una reforma, pero fueron los mismos terratenientes”, expresó Petro.



El presidente también repitió que uno de los incumplimientos del acuerdo se debe a la fracasada lucha contra las drogas y aseguró que la cocaína debería legalizarse, así como el alcohol y los cigarrillos.



“La evaluación de estos seis años es que la guerra continúa, es que no hubo una paz total (...) un precio altísimo de la cocaína que es producto de una prohibición por no llevar el dinero a la prevención como hicimos nosotros con el cigarrillo, no está prohibido, ¿por qué no se hace eso mismo respecto a la cocaína?, se reduce su consumo casi a cero a partir de la educación y la prevención”, expresó Petro.



Y continuó explicando: “La primera corrección adecuada es cumplir este acuerdo de paz, este acuerdo de paz vale un dinero, aquí podemos presentar unos hechos que me han escrito, pero que para mí son absolutamente marginales. Hicimos un crecimiento del presupuesto para el año que viene, que había presentado el anterior Gobierno”.



El presidente aseguró que el Gobierno decidió aumentar el presupuesto a las instituciones que fueron creadas para el cumplimiento del acuerdo de paz, hecho que no ocurrió, según Petro, en el Gobierno del expresidente Iván Duque.



“El punto del que partimos es mínimo, no es nada, partimos de la decisión del presidente Duque de no cumplir el acuerdo de paz y por tanto de niveles muy inferiores de los que se necesita para cumplir el acuerdo, de hecho, el que la mayoría de las instituciones de paz estén en el Dapre y no en el Gobierno, que es el que maneja el presupuesto, ya era un indicador que no se iba a cumplir el acuerdo”, dijo Duque.



En ese marco del cumplimiento del acuerdo, el mandatario aseguró que su Gobierno se centrará en cumplir dos aspectos: la reforma agraria y la política de drogas de una manera diferente.



El presidente Petro también se refirió a la decisión que tomó el Gobierno de evaluar la adquisición de bienes por medio de la ley 1523, en la cual se propone en primera medida la negociación con los propietarios y el Gobierno estableciendo un proceso de compra o la segunda que sería expropiación por vía administrativa para atender las afectaciones de la ola invernal



“Esa ley hay que aplicarla, esa ley es el producto de una experiencia, la del 2011, que aún no superamos y ya estamos de una peor. Si no aplicamos lo que significa esa ley volverá una oleada todavía peor, con peores consecuencias, quizás no seamos los gobernantes nosotros, pero el territorio y la población seguirá siendo la misma que hemos gobernado”, afirmó Petro.