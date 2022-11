Embajador Benedetti reiteró llamado a que se designen cónsules en Colombia y Venezuela

El embajador de Colombia en Venezuela, Amando Benedetti, le hizo un llamado nuevamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que sean nombrados prontamente los cónsules que dirigirán los cerca de 15 Consulados que tiene Colombia y Venezuela.



“Para que nombren rápido los cónsules y que la Cancillería mía se ponga las pilas”, expresó Benedetti en declaraciones a medios.



El embajador ya había venido haciendo llamados para que hechos diplomáticos de ese tipo se hagan rápidamente y los trámites entre ambos países continúen fortaleciéndose.



“Los consulados son, repito, cinco millones de colombianos que tenemos allá y todavía no se han construido. Había 15 Consulados, 14 los amontonaron y metieron todos los muebles en el Consulado de Caracas, o sea que no tenemos Consulados, no tenemos cónsules”, había manifestado Benedetti en entrevista con Colprensa.



El embajador además también se refirió al Gobierno y aseguró que sus miembros deberían articularse mejor.



“Petro lo ha hecho inmejorable y de pronto al Gobierno si le hace falta más articularse”, expresó el embajador.