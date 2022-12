Luego de la aprobación en primer debate, en la Comisión Quinta del Senado, del proyecto de ley que prohíbe el fracking en el país, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, criticó lo aprobado, que, según ella, no cumple lo prometido en campaña por el presidente Gustavo Petro.



“Este proyecto, como está, no cumple la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Cuando dice: sin perjuicio de los derechos adquiridos, va haber fracking en la práctica”, enfatizó la Ministra de ambiente.



Pese a que la ministra consideró un paso importante para prohibir esta práctica en Colombia, la ponencia, según ella, no brinda las herramientas necesarias para su prohibición y deja sin dientes el proyecto inicial que había apoyado el Gobierno Nacional.



El proyecto inicial, radicado por el Gobierno con el apoyo de 74 congresistas, incluía la prohibición total de la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales, la reformulación de la política de transición energética, la suscripción, adición u otorgación de contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para dichas explotaciones, medidas que no fueron aprobadas en el debate.



El senador del partido de la U, José David Name, ponente de la iniciativa, aseguró que “aquí hay una diferencia de conceptos. Se necesita la exploración y se necesita la explotación de recursos o de yacimientos no convencionales en el país, para el gas, para el petróleo y la seguridad energética”.



La Ministra de ambiente, aseguró que en el siguiente debate ante la Plenaria del Senado de la República, espera encaminar nuevamente el proyecto a la propuesta inicial del Gobierno con la posibilidad de sumar nuevos artículos, con el objetivo de prohibir el fracking en Colombia.