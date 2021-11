Nicolás Maduro votó “con espíritu de paz” en las elecciones regionales de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha depositado su voto “con espíritu de paz” en los comicios regionales que se celebran este domingo en el país latinoamericano y realizado una encendida defensa de su sistema electoral, que describió como “el mejor”.



“Celebramos la jornada número 29 en 22 años, Venezuela tiene un récord mundial en eventos electorales con el mejor sistema electoral; fácil, accesible y auditable”, ha manifestado Maduro tras ejercer su derecho al voto en Caracas.



“Vamos a ejercer el derecho al voto para demostrar nuestro espíritu de paz”, ha añadido Maduro durante unas elecciones que cuentan con la participación de la oposición “Siempre estamos a disposición de dialogar”, ha apuntado el presidente a este respecto y la presencia de observadores de la Unión Europea.



Maduro declaró que votó “rápido y fácil” en la Escuela Ecológica “Simón Rodríguez”, ubicada en Fuerte Tiuna, dentro de un proceso en el que “cada hombre, cada mujer que viene y vota está votando por la democracia”.



Asimismo, Maduro ha aprovechado para aplaudir la presencia de observadores internacionales como “una buena señal del interés que hay en el mundo por las elecciones de Venezuela”, aunque, como ya hiciera este pasado sábado, pidió a la misión de la Unión Europea que respete con “humildad” los resultados de los comicios.



“Lo que le diría a la veeduría de la Unión Europea es que tengan la humildad de los veedores de otros países. Hasta el día de hoy, se han portado a la altura, respetando la Constitución y las leyes”, ha manifestado en comentarios recogidos por el departamento de Prensa de la Presidencia venezolana.

La oposición en las urnas

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha depositado este domingo su papeleta a las elecciones regionales en el país sudamericano con un llamamiento a la expresión popular en este día de comicios.



“¡Ejerciendo nuestro derecho al voto! ¡Venezuela se expresa!”, ha hecho saber en su cuenta de Twitter, tras comparecer ante los medios



“Estoy seguro de que tendremos voz en los 335 municipios del país y los 23 estados”, aseguró el dirigente opositor y exgobernador del estado de Miranda, antes de señalar no obstante que el procedimiento “comenzó lento”.



Capriles señaló igualmente que aún existen mesas en las que no ha iniciado el proceso de votación, a pesar de que desde la Comisión Nacional Electoral se ha asegurado que la práctica totalidad de las urnas se encontraban abiertas unas horas después de la apertura de los comicios.



“Cada venezolano decide con su voto lo que mejor le parezca, lo que yo creo es que sin duda alguna los derechos sin duda alguna hay que lucharlos y ejercerlos”, ha añadido en declaraciones recogidas por Unión Radio.

Guaidó insiste en la ilegitimidad de Maduro

También ha hablado este sábado, a través de Twitter, el líder opositor Juan Guaidó, quien ha asegurado que las elecciones regionales “no legitimarán a la dictadura de ninguna manera”.



“El intento de Maduro por relativizar y normalizar la crisis no funcionó”, ha asegurado Guaidó en su último mensaje, publicado esta tarde.



“Es momento de unificar la lucha por recuperar nuestra democracia e impulsar un Acuerdo de Salvación Nacional que solucione la crisis”, ha añadido.



Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y autoproclamado desde enero de 2019 como mandatario legítimo del país, ha rehusado posicionarse públicamente en favor de la inscripción de candidatos.

Sin condiciones para la reanudación del diálogo



Maduro, no obstante, ha indicado que todavía no ve que existan las condiciones para retomar el diálogo con la oposición en México, tras considerar que Estados Unidos le dio “una puñalada” a las negociaciones tras la detención del diplomático Alex Saab.



“Fue Estados Unidos el que le clavó una puñalada al diálogo, no hay condiciones para instalar el diálogo todavía porque tienen que responder por ese secuestro, cuando haya condiciones lo informaremos al país”, afirmó Maduro en una rueda de prensa luego de ejercer su derecho al voto.



“No hay condiciones todavía”, zanjó el presidente sobre la ruptura de los encuentros en octubre, cuando el Gobierno venezolano decidió suspender su participación en la mesa de diálogo, después de que Cabo Verde extraditara a Estados Unidos al diplomático y presunto testaferro del mandatario.