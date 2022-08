"Narcotraficantes que negocien y dejen de cometer delitos no se extraditarán": Petro

El presidente Gustavo Petro informó que en la reunión que tuvo hace unos días con la delegación del Gobierno de Estados Unidos, en representación del presidente Joe Biden, se propuso cambiar el mecanismo de extradición hacia el país norteamericano.



Al respecto, el presidente Petro advirtió que los narcotraficantes que no negocien con el Estado serán extraditados a EE.UU., mientras que quienes negocien y dejen de cometer delitos no se extraditarán, por lo cual, recalcó que la extradición sería uno de los factores incluidos en la política antidrogas de ambos países.



“Hemos puesto los temas sobre la mesa con el Gobierno de los Estados Unidos, que no era para llegar a conclusiones, sino para encontrarnos, para cruzar ideas. Dijimos que entre cuatro puntos que les propusimos, para cambiar la política de drogas, el primer punto tiene que ver con la extradición”, explicó Petro.



Y reiteró: “Lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado, narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación a los Estados Unidos, narcotraficante que negocie con el Estado colombiano con beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita”.

El mandatario confirmó que seguirán conversando con el Gobierno norteamericano para llegar a un consenso. “Seguirán los diálogos con el Gobierno en Washington, de los Estados Unidos, pusimos otros tres puntos ya, pero en su momento hablaremos de eso”, explicó Petro.



Respecto a los grupos armados, el presidente confirmó que el Gobierno ha recibido diferentes cartas de organizaciones, además nuevamente se refirió al supuesto entrampamiento en el que resultó involucrado alias ‘Jesús Santrich’, organizado por la DEA y la Fiscalía.



“Hemos recibido cartas del ELN que son públicas, de las fracciones de las Farc que no firmaron el acuerdo con Santos, de lamentablemente quienes volvieron a las armas después de firmar el acuerdo. Básicamente hoy lo sabemos por una declaración que dio un miembro de la DEA, un entrampamiento a la paz hecho por funcionarios del Estado que crearon pruebas falsas para incitar una extradición de firmantes de los Estados Unidos”, explicó Petro.



El presidente manifestó que del único grupo que no ha enviado una manifestación de diálogo son los Comandos de la Frontera



“Hemos recibido cartas de las Autodefensas Gaitanistas, de oficinas diversas como se les llama, de bandas de todo tipo. Quizá la única organización delictiva que no ha enviado cartas al Gobierno en este momento es Comandos de la Frontera, así que estamos llenos de cartas, de palabras escritas pidiendo paz, pidiendo negociar”, afirmó Petro.