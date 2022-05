MOE Valle revela cambio en el lugar de los escrutinios y record de observadores internacionales

Alejandro Sánchez, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Valle, reveló detalles de las labores que realizarán durante la jornada laboral de este domingo, entre ellos el cambio de lugar de los escrutinios, que ya no será en el Coliseo María Isabel Urrutia y, la cifra de los observadores internacionales.



Unos de los detalles revelados por el coordinador fue que los escrutinios en el Valle no se realizarán en el coliseo María Isabel Urrutia, donde se había realizado en las anteriores elecciones presidenciales (2018), sino que esta vez se realizarían en el coliseo Evangelista Mora.



De acuerdo con Alejandro Sánchez, lo que anunció "la Comisión de Seguimiento es, que este iba a ser el lugar donde se iba a realizar".



A su vez, el coordinador resaltó la importancia de los escrutinios y de la presencia de los testigos electorales en ellos. "Yo creo que en el escrutinio es donde hay que garantizar que hay una tranquilidad de las fuerzas políticas, es decir, que tienen a los testigos electorales que monitorean lo que pasa en algunas de las mesas", precisó.



De igual forma, Sánchez indicó que espera que en esta ocasión "el resultado final si sea similar al del preconteo, para que no tengamos situaciones parecidas a las que vivimos en marzo", cuando se realizaron las elecciones legislativas.



Por otra parte, el Coordinador de la MOE en el Valle, indicó que el departamento tendrá durante la jornada electoral una cifra jamás manejada de observadores internacionales.

De acuerdo con Alejandro Sánchez, la MOE contará con el apoyo de aproximadamente 35 observadores internacionales, en el que hay al menos 28 miembros de una delegación Norteamericana, quienes se distribuirán distintas zonas de Cali y que de pronto visiten otro municipio del Valle.



La Misión de Observación Electoral también contará con personas asociadas al parlamento alemán y español, quien estarán en Cali.



Asimismo, el coordinador precisó que aparte de los observadores internacionales, el Valle contará con 260 observadores colombianos, un despliegue que según Sánchez es grande, sin embargo, es de anotar que estos solo estarán en 15 municipios del departamento.