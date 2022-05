"Ayuden a que no gane Petro": el llamado de Uribe a venezolanos que viven en Colombia

A dos días de las elecciones presidenciales, el expresidente Álvaro Uribe hizo un llamado a los venezolanos que votan en el territorio colombiano para que salgan a "defender la democracia".



A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Uribe pidió a los ciudadanos venezolanos que están habilitados para participar en los comicios de este domingo a que ayuden a que se preserve la democracia en favor de todos.



"Hermanos venezolanos que viven en Colombia y puedan votar ayuden a preservar nuestra democracia para resolver los problemas sociales en favor todos", escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.



Incluso, el Expresidente les pidió ayuda para que el próximo presidente de Colombia no sea el Candidato del Pacto Histórico, a quien en repetidas ocasiones se ha comparado con el expresidente venezolano Hugo Chávez por representar al movimiento de la izquierda.



"Ya que el chavismo los expulsó de Venezuela, ayuden a que no gane Petro, versión audaz, que trata de esconderse y llena de odio", aseveró.



Cabe recordar que los únicos migrantes venezolanos habilitados para votar en Colombia son aquellos que tengan nacionalidad colombiana, por lo cual, aquellos que tienen el Estatuto Temporal de Protección no pueden participar en la jornada electoral.

