"Es la misma Piedad que no tuvo piedad con los secuestrados": Gutiérrez sobre Córdoba

"Que mal quedaría el país en manos de ellos; todo lo que los rodea a ellos es ilegalidad", fueron las palabras de Federico Gutiérrez al referirse a la polémica que enfrenta la senadora electa Piedad Córdoba, quien estuvo retenida en Honduras por no declarar 68 mil dólares en efectivo.



Al referirse al escándalo que enfrenta ella, el Candidato del Equipo por Colombia aseguró que Córdoba no debería posesionarse como Senadora y, al referirse al Pacto Histórico, movimiento por el que ella fue electa, 'Fico' dijo que el país quedaría "mal en manos de ellos".



"Es que todo lo que los rodea a ellos es ilegalidad y cada vez queda más comprobado. Su hermano está a punto de ser extraditado, ella no tiene hoy una respuesta clara frente a la relación con Alex Saab, extraditado a EE. UU. o con el régimen venezolano. Nada raro que en algún momento también la pidan en extradición y ahora vemos por ejemplo este episodio", comentó Gutiérrez en diálogo con Semana.



El Aspirante a la Presidencia también dijo que ella "es la misma Piedad que no tuvo piedad con los secuestrados" y, además, se refirió al hecho de que Córdoba no haya explicado detalladamente la situación del dinero por el que fue retenida en Honduras y manifestó que ese es el tipo de acciones que "los rodea a ellos", esto haciendo referencia al movimiento de la izquierda.



"Esas son las relaciones que ellos tienen y hoy lo niegan. La misma Piedad que se fue para La Picota a buscar acuerdos con narcotraficantes, con los peores criminales, inclusive para incriminarnos a nosotros. Eso es lo de ellos, el juego sucio, la maldad, la mentira. Y bueno, que ellos sean los que respondan por esos hechos que los rodean", aseveró 'Fico'.

Finalmente, Gutiérrez recalcó que, hasta ahora, no se ha hecho valer la justicia a Piedad Córdoba porque, según dijo, ella ha "pasado impune de todos los procesos que ha tenido".



"Las relaciones con las Farc, las relaciones con todas estas estructuras criminales, y mire a lo que terminamos llegando. Bueno, tarde que temprano todos los que hacen las cosas mal, caen", precisó Gutiérrez.