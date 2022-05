Federico Gutiérrez buscaría reunirse con líderes de izquierda de ser elegido Presidente

Antonio Navarro, Luis Eduardo 'Lucho' Garzón y Enrique Robledo son los nombres que Federico Gutiérrez mencionó al asegurar que, de ser elegido Presidente, buscaría reunirse con los líderes de la izquierda con el propósito de implementar un proceso de unidad nacional.



De acuerdo con lo indicado por el Candidato de Equipo por Colombia, en un eventual Gobierno suyo le gustaría tener un diálogo con los tres líderes mencionados, esto con el fin de invitarlos a participar en el proceso de reconciliación y unidad que tendría previsto implementar.



Al respecto, 'Fico' fue enfático en que Navarro, Garzón y Robledo son el tipo de personas con las que a él le gustaría trabajar, incluso, ante el cuestionamiento de si ellos podrían ser parte de su eventual gabinete, Gutiérrez indicó que primero tendría que hablar con ellos para conocer sus opiniones al respecto.



En diálogo con la W, el exacalde de Medellín se refirió a Antonio Navarro, quien lideró el proceso de paz con el M19, y mencionó que a pesar de que no son amigos, sí lo admira por haber dejado las armas y haber "desarmado su espíritu".



En el caso de 'Lucho' Garzón, exalcalde de Bogotá y Ministro de Trabajo, el Candidato del Equipo por Colombia destacó que tampoco son amigos, pero que lo reconoce como una "persona conciliadora". Además, sobre Jorge Enrique Robledo, exsenador y exprecandidato presidencial, 'Fico' dijo que "es un hombre coherente, así uno no esté de acuerdo en muchas cosas con él".



"Hay una persona que, así no la conozca mucho, yo respeto y valoro mucho: se llama Antonio Navarro, no solo entregó las armas, desmovilizó el espíritu. Nunca lo he visto generando violencia ni con sus palabras. Respeto la coherencia de Jorge Robledo", comentó 'Fico'.



Finalmente, Gutiérrez recalcó que su idea de hablar con los tres líderes se basa en que, si es elegido Presidente, quiere tener diálogo con los sectores políticos y sociales para "enrutar al país por la senda del progreso que deje atrás la polarización".