El Instituto Nacional de Migración de Honduras informó que la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue dejada en libertad después de su retención, por haber tenido en su poder cerca de 68.000 dólares americanos que no fueron declarados, dinero que será confiscado por este país.



En medio de su retención, pese a que la congresista manifestó a medios colombianos que el dinero que transportaba hacía parte de un pago por una asesoría que tiene con un grupo “importante”, el cual sería colombiano, las versiones que ha entregado en el país centroamericano han despertado dudas.



Así lo dio a conocer el diario El Heraldo de Honduras, quien explicó que la senadora colombiana entregó tres versiones diferentes a las autoridades, lo que había generado sospecha de los fiscales, por lo que no se descarta una posible investigación por el delito de lavado de activos.



Lea aquí: “No he hecho nada por lo cual Piedad Córdoba deba agradecer”: Marta Lucía Ramírez



El medio hondureño manifestó que en una de las versiones Córdoba dijo que el dinero era de un empresario colombiano residente en Tegucigalpa; en otra versión señaló que no sabía que llevaba el dinero; y en un tercera, que era el pago de una consultoría.



Las autoridades hondureñas buscan verificar la existencia del supuesto empresario colombiano que le habría entregado el dinero a la senadora electa.



Por medio de un comunicado, las autoridades migratorias informaron que Córdoba no tiene ninguna restricción de movilidad y podrá salir de ese país cuando ella lo desee.



“La senadora Piedad Córdoba no posee ninguna restricción de movilidad, por lo que está en total libertad de permanecer o abandonar el país conforme ella lo decida. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene el compromiso de actuar con transparencia en apego a la ley y al debido proceso, con absoluto respeto a los derechos humanos”, expresa el comunicado de las autoridades.



Ahora, aunque la senadora electa quedó en libertad, el dinero se queda en manos de autoridades de Honduras y el caso permanece activo hasta que verifique el origen de los 68.000 dólares.



Cabe resaltar que Córdoba le agradeció a las autoridades de Colombia y Honduras por la gestión de su libertad.



“Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa, pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras”, expresó Córdoba en su cuenta de Twitter.



Córdoba, puntualmente, le agradeció a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez: “Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse”.



Y de Honduras expresó la senadora: “A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución”.



En medio de polémicas e investigaciones

La congresista ha estado en el ojo de la opinión pública en los últimos meses, debido al proceso que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por la llamada 'Farcpolítica', tras las denuncias hechas por un exasesor sobre la posible manipulación en la liberación de secuestrados.



A Córdoba también se le abrió una investigación interna por parte del Comité de Ética del Pacto Histórico, grupo político por el que fue elegida como senadora en la jornada del 13 de marzo de 2022, por las acusaciones en su contra.



También tuvo que suspender las actividades de campaña que adelantaba para el candidato presidencial Gustavo Petro, tras la solicitud del propio aspirante, que le pidió apartarse hasta que esclarezca los diferentes hechos jurídicos en los que se ha visto involucrada.



A eso se suma que su hermana, Martha Lya Córdoba Ruiz, habría intentado ingresar, el pasado 25 de marzo, a la cárcel La Picota, en Bogotá, dos millones de pesos escondidos en su entrepierna, según lo revelado por varios medios de comunicación.