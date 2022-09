MinTrabajo apoyaría movilización convocada por el MinInterior para aprobar la Tributaria

La controversial idea de proponer una movilización social para presionar la aprobación de la Reforma Tributaria que fue propuesta por el ministro del Interior, Alfonso Prada, también sería apoyada por la jefa de la cartera del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



Luego de que se desató la polémica porque el MinInterior pidió a los habitantes de Padilla, Cauca, que convoquen movilizaciones populares para presionar al Congreso a aprobar la Tributaria, la MinTrabajo apoyó la sugerencia y, además, explicó sus razones para hacerlo.



"Es lo que corresponde, uno se opone cuando es en contra de los pobres y ahora se tiene que salir a movilizar porque es a su favor. Es absolutamente indispensable, nos han dejado la olla raspada y algunos dicen que hasta botamos la olla", comentó la Ministra a Semana.



Además, la ministra Ramírez detalló que la ciudadanía debe tener claro la necesidad que tiene el país de que se realice la Reforma propuesta por el Gobierno porque, según enfatizó, recibieron un gobierno con un déficit "extraordinariamente alto".



"Un endeudamiento extraordinariamente alto, un déficit récord en la historia. Entonces hay que recoger dinero para financiar las arcas públicas, pero no se pueden recoger con la base de la pirámide", dijo.



Pero sus razones no quedaron ahí y la Ministra manifestó que las clases trabajadoras y las clases medias no pueden ser quien paguen los "platos rotos" por el endeudamiento que tiene el país.



"Tienen que ser los que mayor capacidad de pago tienen, así lo dice la teoría económica, así lo dice la teoría jurídica tributaria y así lo mandó el pueblo en las elecciones", mencionó Ramírez a Semana.