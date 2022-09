La polémica que generó Lafaurie al proponer crear un grupo de ganaderos contra invasiones

Una controversia ha generado la propuesta del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien hizo un llamado a que se creen grupo de ganaderos para combatir las invasiones a predios que se están registrando en varias regiones del país.



La idea planteada por Lafaurie se conoció en un video que ha sido viral en redes sociales y en el que el líder de los ganaderos propone, sobre todo a quienes tienen predios en Cesar, trabajar en conjunto para estar listos para reaccionar si son víctimas de invasiones.



"Para mis paisanos del sur del Cesar, cuídense. Vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para cuando exista perturbación de la propiedad inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado", manifestó Lafauire.



“Cuidense, que vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que, cuando haya perturbación a la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”: El Polémico anuncio de José Félix Lafaurie👇🏻 pic.twitter.com/dk6mjFQIjt — Última Hora Col (@ultimahorapp) August 31, 2022



Claramente la idea de Lafaurie no pasó desapercibida y desde el Congreso se pronunciaron varios senadores y representantes que rechazaron lo propuesto por el líder ganadero, pero también quienes consideraron que es un planteamiento que sí valdría la pena ejecutar.



Uno de los primeros en referirse al respecto fue el senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, quien en sus redes sociales habló en contra de la propuesta. "Señor Lafaurie, en vez de estar proponiendo un grupo paramilitar debería pensar en cómo logramos que le bajen los precios de la carne a la gente, que bien altos sí están", escribió.



Otro de las voces en rechazo a la propuesta de Lafaurie fue la de la representante Cathy Juvinao, quien manifestó que "Señor @jflafaurie: ¿usted no entendió que Colombia votó mayoritariamente en contra de sus ideas paramilitares?. Por favor, abandone su lógica de justiciero de finca. Ya tuvimos suficiente".



El representante Miguel Polo Polo, por el contrario, no solo estuvo a favor de la idea, sino que además también hizo el llamado a los ganaderos a organizar los mencionados grupos ganaderos de reacción solidaria.



"Ante la perturbadora situación de invasión de tierras por la que atraviesa el país, apoyamos la propuesta presentada por @jflafaurie de organizar grupos ganaderos de reacción solidaria. No mas mangoneadera. ¡La propiedad privada se respeta!", escribió Polo Polo en su Twitter.



A pesar de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ya se pronunció y aseguró que no están de acuerdo con las invasiones a predios y que, por el contrario, van a luchar contra estos, Lafaurie fue insistente y aseguró que considera necesario que se cree un "grupo de ganaderos de reacción solidaria".



De hecho, el Presidente de Fedegán se refirió a la polémica que generó su propuesta y fue enfático en que él "no está pidiendo permiso" para convocar a los ganaderos porque, según recalcó, su labor es protegerlos a ellos y a las labores que realizan.



​"Claro que lo voy a hacer, yo no estoy pidiendo permiso; bajo ningún punto de vista, es que yo estoy haciendo algo legal. Pero es que yo tengo la obligación, por mandato de mis agremiados, de protegerlos, yo soy vocero de ellos y qué tal que Fedegán se quede absolutamente silencioso frente a los atropellos que cometan con los propietarios de tierras en las diferentes regiones del país", dijo Lafaurie en diálogo con Semana.



En referencia a los comentarios que aseguran que él está convocando es a la creación de un grupo paramilitar, el Presidente de Fedegán no solo rechazó esas manifestaciones, sino que además enfatizó en que lo único que buscan es ser un apoyo jurídico para quienes se vean afectados por las invasiones.



"La gente en el campo se siente muy desprotegida. En cambio, si tienen un apoyo jurídico y tiene por el otro lado un apoyo de todas las redes de Fedegán; comunicamos inmediatamente el hecho, lo ponemos de presente a través de las redes. Nadie sabe lo potente que son las redes. Y paralelamente, hay un grupo de ganaderos que acompañen solidariamente al afectado. Creo que podemos tener una capacidad disuasiva", precisó.