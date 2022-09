Polémica: Alfonso Prada pidió movilización social para aprobar la reforma tributaria

Por medio de redes sociales se difundió un video en que el ministro del Interior, Alfonso Prada, les manifiesta a los habitantes de Padilla, Cauca, que convoquen movilizaciones populares para presionar al Congreso en aprobar la reforma tributaria.

“Listos, incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta, el que entendió, entendió. Necesitamos apoyo popular, necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer, y lo que queremos hacer es tomar decisión con ustedes”, afirmó Prada en medio de su intervención.



El ministro además les manifestó a los asistentes que no podían pelear entre ellos mismos debido a que tenían que trabajar en conjunto para lograr solucionar los problemas del país.



“Si seguimos peleando entre nosotros, sabe que va a pasar, cuatro años perdidos, una Plan de Desarrollo más que se nos va. Si aprovechamos esta cortina de tiempo que se nos abre producto de la intención del presidente de enviarnos acá a dialogar con ustedes, a escucharlos, a transmitir el mensaje”, explicó Prada.



En redes sociales las declaraciones de Prada no sentaron muy bien, algunos lo calificaron de estar incitando a la violencia y a la protesta social.



El jefe de la cartera se defendió y aseguró que sus declaraciones no incitaban la violencia, pero reiteró que estaba convocando el apoyo de la comunidad.



“Daniel, nuestro discurso no es para nada incendiario, ni amenazante. No convocamos movilizaciones para presionar, solo apelamos al apoyo popular que eligió al Presidente y rendimos informe a la comunidad para que se mantenga vigente ese sentimiento democrático de apoyo al cambio”, explicó Prada en su cuenta de Twitter.



Y Prada reiteró: "La movilización popular de apoyo a las reformas propuestas por el Gobierno que invoco es la que se da en Asambleas Populares, en medios y redes sociales, en debates comunitarios. Invito a expresar el apoyo al CAMBIO. No toda movilización es calle y sí es legitimación democrática".