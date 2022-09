Ministra de Minas, Irene Vélez, se defiende luego de cometer nuevo error en el Congreso

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvió a tener un lapsus cuando estaba hablando en un encuentro en el Congreso de la República y se le olvidó el término de subasta de energía.



"El estallido de los solares es que, así como el gobierno anterior abrió una franja a través de una... no me acuerdo cómo se llama... de una... la subasta. De dos subastas, realmente tres...", dijo la ministra.



Ante este hecho, la MinMinas se adelantó y salió a su propia defensa ante las posibles críticas que iba a recibir.



"Seguro van a decir que en la Comisión Primera del Senado olvide el término 'subasta', pero no van a decir que presentamos al país los principios de la transición energética. La ruta del futuro de los hidrocarburos, del modelo extractivista que después de 30 años no ha logrado resolver los problemas de la gente. No van a decir que presenté al país nuestro compromiso con la seguridad, la soberanía y la justicia energética", dijo la Ministra en su cuenta de Twitter.



¿Qué está pasando aquí?, ¿por qué le permiten tanto?

pic.twitter.com/MtGSjmSaVS — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) September 13, 2022

Este hecho se suma con las otras salidas en falso que ha tenido Vélez en los pasados días, el último sucedió luego de la ola de críticas que recibió por leer un discurso en medio de un debate de control político al que fue citada en el Congreso.



La MinMinas ya ha dicho que su tarea “no ha sido fácil”, pues sostuvo que en las tres semanas que lleva en la cartera ha tenido que responder a más de 500 preguntas que le han formulado en los diferentes debates a los que la han convocado al Congreso.



"Esto no ha sido fácil, yo vengo de un campo de trabajo completamente diferente, he sido académica toda mi vida, desde ese lugar he buscado contribuir a las comunidades locales que siempre he trabajado desde la investigación activista", señaló.



Y añadió: "Tengo 40 años y me he dedicado a otras cosas, soy una personas que se ha dedicado a defender las voces de mujeres, jóvenes, campesinos, que votaron por este gobierno... esta nube mediática es una cortina de humo porque estamos incomodando un modelo que no es el adecuado".