La solidaridad de Paloma Valencia con Irene Vélez luego de las críticas que ha recibido 

Una defensora de peso mayor consiguió en el Congreso de la República la criticada ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, nada menos que la senadora opositora Paloma Valencia, quien le expresó su solidaridad este martes en un debate de control político.

Valencia, considerada una de las congresistas más uribistas, le había citado a la Comisión Primera para que explicar la idea del gobierno nacional de la sustitución del gas, el petróleo, entre otros, pero al inicio del mismo fue cuando hizo referencia a las distintas situaciones en las que Vélez ha sido cuestionado, como por ejemplo el lunes cuando en el Congreso intentó leer en su intervención.



Valencia sostuvo que “los ataques deben ser sobre las ideas y no sobre las personas, permítame solidarizarme con usted”, y destacó que pueden estar equivocados algunos dirigentes al pretender hacer eso.



“Creo que el debate político debe ser mucho más en las ideas que en las personas” y le invitó a trabajar para defender la presencia de las mujeres en política, lo que dijo no es fácil hacerlo.



Previamente la ministra Vélez había sido cuestionada por el senador de Cambio Radical, Carlos Motoa, quien dijo que la funcionaria inclumplió el reglamento del Congreso de la República, porque tan sólo hasta el lunes había enviado las respuestas al cuestionario al debate que tenía que haber entregado la semana anterior.



Al respecto la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, le recordó a Motoa que esa misma situación lo hacían de forma reiterativa los ministros del gobierno anterior, por lo que le invitó a llevar a “titulares mayores” la situación.



Por su parte la ministra Irene Vélez, sostuvo que en las tres semanas que lleva en la cartera ha tenido que responder a más de 500 preguntas que le han formulado en los diferentes debates a los que la han convocado al Congreso.



“Esto no ha sido fácil, yo vengo de un campo de trabajo completamente diferente, he sido académica toda mi vida, desde ese lugar he buscado contribuir a las comunidades locales que siempre he trabajado desde la investigación activista...tengo 40 años y me he dicado a otras cosas, soy una personas que se dedicado a defender las voces de mujeres, jóvenes, campesinos, que votaron por éste gobierno... esta nube mediática es una cortina de humo porque estamos incomodando un modelo que no es el adecuado”, señaló.



Incluso la ministra en la sesión volvió a tener un lapsus en un momento cuando estaba hablando, se le olvidó el término de subasta de energía, lo cual se uso en el gobierno pasado.