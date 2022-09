"Son ganas de burla y de destruir una ministra capaz y honesta": Petro reitera su defensa a la MinMinas

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reiteró su defensa hacia la gestión de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha tenido en los últimos días diferentes salidas en falso ante la opinión pública y que la han afectado en medio de su gestión.



En la mañana de este martes, el presidente se refirió primeramente en su cuenta de Twitter sobre la teoría del decrecimiento de la jefa de la cartera.



"Primero se burlaron del decrecimiento. Resultó que es una teoría académica discutida en todo el orbe y clave en el sector minero energético", dijo Petro.



Luego, el mandatario se refirió sobre el lapsus de la MinMinas en el que aseguró que el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los combustibles es de 10.000 billones de pesos, cuando era $10 billones.

"Después del lapsus matemático resultó que la ministra mostraba un hecho fundamental para la estabilidad fiscal. El subsidio a la gasolina", añadió Petro.



"Luego, que leía en el Congreso desconociendo la ley quinta y resulta, pero lo ocultaron, que la ministra le explicó al Congreso los elementos para cambiar la fórmula de cobro de las tarifas eléctricas", dijo Petro en su defensa.



Lea aquí: Modificar el IPP sería la solución para bajar las tarifas de energía en el país, anunció MinMinas



El presidente aseguró que se ha generado una burla con la intención de desacreditar las capacidades de la ministra Vélez.



“En las ganas de burla, y de destruir una ministra capaz y honesta, que no congenia con la cooptación del ministerio por intereses particulares, se están escondiendo verdaderas y grandes informaciones que la ciudadanía tiene derecho de conocer, pues se trata de asuntos públicos”, afirmó Petro.



Finalmente, el mandatario aseguró que él mismo vivió una situación similar cuando fue alcalde de Bogotá. También afirmó que quienes en este momento critican a la ministra Vélez, son quienes extraen rentas a los usuarios del sector eléctrico.



Petro ya había salido a la defensa de la Ministra en la madrugada del martes y aunque el mandatario reconoció que la acción de la ministra era contraria al reglamento del Congreso, aseguró que se estaba generando desinformación con el video que se ha difundido por redes sociales.



“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”, afirmó Petro en su red social.



El mandatario también reaccionó a la defensa que hizo Hildebrando Vélez, papá de la ministra, frente a la gestión de su hija. El señor Vélez destacó la filosofía y aseguró que esta siempre ha estado presente en las diferentes profesiones.



“Arquímedes, filósofo, nos dio a los ingenieros las bases de la mecánica de fluidos. Leibniz, filósofo, desarrolló el cálculo diferencial. Russell, filósofo, fue matemático y Nobel de literatura. Los límites están en la imaginación. No podemos negarnos a aprender de otros paradigmas”, afirmó el señor Vélez en su cuenta de Twitter.



A lo que el presidente Petro contestó: “La base de toda ciencia es la filosofía. Pero hay quienes creen que es cháchara. Toda política se fundamenta en una filosofía que conoce o desconoce su autor”.