Modificar el IPP sería la solución para bajar las tarifas de energía en el país, anunció MinMinas

En un debate de control político en el Senado, la ministra de Minas, Irene Vélez, anunció que la reducción en las tarifas de energía se dará con el ajuste al Índice de Precios al Productor, IPP, insistió además en el diálogo social para las tarifas justas.



La discusión se dio en la Comisión V del Senado, a la cual además asistieron otros funcionarios del gobierno Petro que atendieron los reclamos de los diferentes senadores que coincidieron en la necesidad que es urgente bajar el costo de las tarifas de energía en todo el país.



En su intervención en la plenaria, la ministra Vélez sostuvo que la decisión del gobierno es bajar las tarifas de energía, por lo que destacó que se hará en el marco del pacto por la justicia tarifaria, del cual dijo que deben estar el sector público como el privado.



Reconoció que han sido unas semanas fuertes para el gobierno poder enfrentar este “debate político y social, de grandes intereses económicos” y dijo que en los últimos seis meses el incremento de las tarifas fue el doble. Consideró, además, que de seguir aumentando en ese nivel al cierre del año el valor del kilovatio estaría pasando los mil pesos.



Explicó que la salida que se tiene es modificar el IPP, “en el mediano plazo se debe diseñar un indicador específico para el sector eléctrico colombiano, y por otro lado un comportamiento distinto, cada componente debe quedar claro y poderse reflejar para otros sectores”.



Vélez manifestó que ese IPP va directamente relacionado con contratos de los generadores y los comercializadores. Anunció además que espera que para éste viernes ya haya un acuerdo entre todos los sectores para ajustar las tarifas a la baja.



“Esto es un compromiso de todos y en todas las reuniones hay voluntad y hay conciencia en que es un problema y es voluntad del gobierno de asumirlo”.



Por su parte el senador citante, José David Name, aseguró que “el recibo de energía llega caro a todos los colombianos, este no es un problema del Caribe Colombiano, hoy la luz le ha subido a todos los colombianos, en alguna medida más al Caribe Colombiano”.



Incluso sostuvo que en promedio la energía ha subido un 25% en Colombia, mientras que en la Costa Caribe entre el 40% y el 50%. “A los generadores de energía le llegó el momento de hacer algo por el país, no pueden seguir atropellando a los más pobres”, sostuvo Name.



El senador Miguel Barreto, indicó que es la hora que las empresas de energía empiecen a dar más ayuda a las regiones y consideró que una de esas es ISA la cual, en el caso del Tolima no atiende mayormente desde lo social. Igualmente dijo que hay empresas que son generadoras, transmisoras, distribuidoras, y comercializadoras que tienen poder dominante entre ellas.



El senador conservador Marcos Daniel Pineda hizo un llamado para este es un problema de todos los sectores, más no sólo del gobierno. “Hay que cambiar la fórmula con el que el indexador calcula el valor de la generación y aplicar al componente de generación el índice de precios al consumidor en lugar de precios al productor y congelar el valor promedio de generación durante los próximos meses”.



También el debate se comentó sobre la decisión del presidente Gustavo Petro, que ordenó, con base al Plan Nacional de Desarrollo, al Ministerio de Minas y Energía intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ante el aumento excesivo de las tarifas de este servicio público, especialmente en la Costa Caribe.



Al respecto el representante conservador Wadith Manzur, recordó que lideró esa modificación hace cuatro años, para dar esa facultades al gobierno para garantizar un congelamiento y hasta una reducción en los precios de las tarifas de energía.



“En el artículo 290 de la Ley 1955 que es el Plan de Desarrollo Vigente en el parágrafo tres, el Congreso anterior del cual hice parte, le entregamos facultades al presidente para que asuma las competencias de la CREG cuando hay crisis. Le pedimos asumirlas de manera inmediata y congelar las tarifas y demos una discusión de fondo de cómo solucionar el problema de la energía", señaló Manzur.

Las críticas políticas

El debate de control también sirvió para algunas críticas a la ministra Vélez por la forma como ha actuado al frente de esa cartera. En primer lugar se le cuestionó porque arrancó el debate leyendo, pero luego hizo la exposición.



De la misma forma el senado Name le cuestionó la decisión de cambiar los manuales de funciones de los asesores de ese ministerio. Incluso además al hacerle un llamado para que haya soluciones rápidas, recordó que los motivos por los que caen rápidamente los gobiernos es porque suben las tarifas de los servicios públicos o por incrementar el costo del valor de la gasolina.



Al respecto la ministra sostuvo que en los días que lleva en el cargo se ha querido llevar la discusión a un tema de género, por lo que sostuvo que tanto los hombres y mujeres son capaces de estar en esos retos e hizo un llamado a que mejor se piense en lograr un gran pacto por las tarifas justas.