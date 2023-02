MinInterior se molestó por reclamo de colisión de competencia a la reforma a la salud

El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que en en la Cámara se “creó algo que no es muy típico en el trámite legislativo”, la colisión de competencias para el trámite de la reforma a la salud para que vaya por Comisión I y no por la VII.



En particular Prada hizo referencia al procedimiento hecho por el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Juan Carlos Wills, quien procedió a reclamar el tema de la colisión de competencias, esto porque en su opinión la reforma es ley estatutaria y no trámite ordinario.



“El presidente de la Comisión Primera Juan Carlos Wills creó algo que no es muy típico en el trámite legislativo que es una colisión de competencias por el trámite de la ley de salud, él alega que es estatutaria y por lo tanto le correspondería a la Comisión Primera y el presidente de la Cámara David Racero y como fue la solicitud del gobierno que fuera en a la Comisión VII como ley ordinaria”, señaló Prada.



Según el ministro, la forma dirimir esta colisión de competencias es con una reunión de todos los presidentes de las comisiones constitucionales de la Cámara, la cual se está realizando desde antes del medio día y al final se tomará una solución concreta.



En la reunión, que se cumple en la presidencia de la Cámara están los ministros del Interior y la de Salud, Carolina Corcho.