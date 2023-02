¿Subirá mucho? Medicina prepagada aumentará de precio por reforma a la salud 

Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, advirtió este lunes que de aprobarse la reforma a la salud en el Congreso, la medicina prepagada puede que continúe, pero con costos más elevados.



“Colombia tiene un grupo importante de población que tiene capacidad de pago. Pienso que ellos pueden pagar y la medicina prepagada puede continuar. Es posible que las tarifas suban porque ya no tendrían el soporte financiero de las EPS”, subrayó Guerrero en diálogo con Blu Radio.



Así las cosas, sobre el posible incremento de los precios, el profesional aseguró que el programa de medicina prepagada existe desde antes de la Ley 100, que dio origen al actual sistema de salud, y tal como ocurrió en este momento, logró sobrevivir.



“La medicina prepagada existía y se sostuvo. Quien tenga la capacidad de pago para tener este servicio está en su pleno derecho de comprarlos y recibirlo. Las empresas de medicina prepagada tienen sus instituciones para atenderlos. No habrá dificultad para que continúen con ese servicio”, manifestó.



Por otra parte, Guerrero aseguró que no existe peligro de que las personas que se acojan a este nuevo sistema no pueden ser atendidas en clínicas privadas, pues tas estarán incluidas dentro de la red de servicios.



Asimismo, tras la radicación de la reforma a la salud en el Congreso, otra de las preguntas que surgió entre los ciudadanos fue sobre qué pasará con los planes complementarios, para ello, el panelista de Blu Radio, Aurelio Suárez, subrayó que cualquier cosa puede pasar.



“La medicina prepagada no debería existir en Colombia. Si hubiera un sistema que fuera altamente eficiente, es decir, con estándares de cierto nivel, porque la gente está en la medicina prepagada por esa prioridad. Ante la incertidumbre que hay de la reforma puede pasar: que se pegue una encarecida o que en la medida en que el sistema deje de responder adecuadamente, las mismas empresas de medicina prepagada bajen a planes complementarios y semicomplementarios. Al final de cuentas, ¿cuál es el problema? Que seguiremos teniendo dos sistemas de salud”, puntualizó Suárez.