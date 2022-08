MinHacienda reveló cuáles son los tres puntos que tiene como retos además de la Tributaria

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, estuvo en la instalación del Foro La República "Hacia dónde crece Colombia", allí en su presentación, detalló que son tres los puntos que tiene como retos y que de hecho son su agenda personal para enfocar el trabajo de la cartera. Primero, el reto social, es decir, las cifras como pobreza y desigualdad; el desarrollo productivo y exportaciones; y el desenlace de la reforma tributaria.



El ministro tiene en cuenta que según las mediciones de hoy "en el caso de Colombia esta reactivación fuerte terminó, para el segundo semestre veremos una desaceleración y el año entrante está pendiente cuál será el crecimiento esperado; por ahora hablamos de 2,2% para el año entrante, el Banco de la República dice 1,1% y hay que esperar los cálculos internacionales, el FMI, la Ocde, (que es la que tiene tendencias parecidas al MinHAcienda)". "En todo caso vamos a estar en frente de una desaceleración económica clara, pero no dramática. Pero frente al escenario internacional a Colombia le seguirá yendo bien, solo que ese contexto internacional no será ajeno", dijo.



Lea además: ¿Se acaba el Esmad? general Sanabria dice que será "Unidad de Diálogo y Acompañamiento"



Sobre el costo de vida, el cual, según el reporte del Dane del IPC para julio llegó a 10,21%, y que fue un evento que no se veía desde abril del 2000, marcando así el hito más alto del siglo actual, el ministro Ocampo destacó que "ya vimos el pico de la inflación".



Sobre los retos sociales, el economista agregó que “en esa materia uno puede decir el tema de pobreza, la monetaria ha aumentado no hemos regresado a niveles previos a la crisis. El dato de pobreza del año pasado daba más de 4 millones, superior a 2018, tenemos un reto enorme, la pobreza extrema ha aumentado, la distribución del ingreso, la desigualdad social aumentó y el empleo sí se recuperaron los 6 millones del peor momento de la crisis a comienzos de 2020; el pero es que la tasa sigue siendo más alta que la crisis, 11% contra un dígito antes de la crisis. Igualmente, anticipó que con base en estas cifras trabajará en reforzar también en desempleo femenino y juvenil.



En cuanto a lo que él llama desarrollo productivo y diversificación exportadora, comentó que debe ser la "prioridad número uno del Gobierno, por una razón obvia, con la reactivación económica volvieron a aumentar las exportaciones, pero las importaciones han subido más, en valor. El déficit comercial y de cuenta corriente es muy alto, eso es un reto en justificación exportadora que debemos acelerar. Hay un reto estrictamente de cómo diversificamos exportaciones, qué políticas implementar. Cuando estaba en la Junta del Banrep, un periodista me preguntó cuánto hay que subir las exportaciones por año, dije que 20% me inventé la cifra, pero curiosamente es lo que necesitamos".



Su tercer punto es el tema fiscal, Ocampo ve que "tenemos que completar el ajuste fiscal, a penas se inició este año. El Gobierno Central creó un déficit del fondo de estabilización de combustibles, ocho puntos del PIB, el reto del ajuste fiscal no es pequeño, cómo se hace es complejo, porque al mismo tiempo debemos financiar gastos sociales. ¿Cómo hacemos? que las personas con más capital deben contribuir a la paz social de Colombia seguiré insistiendo en ese término".



Lea también: Todo listo: Hoy comienza la discusión de la Reforma Tributaria en Senado y Cámara



En este último punto lo conectó con la reforma tributaria, que incluso podría llegar a una cifra histórica de $24 billones, aún con los ajustes que se esperan en los debates en el Congreso que empezaron hoy, mencionó que estamos ante la "reforma más progresiva de la historia de Colombia". Pero enfatizó en que temas como el impuesto al patrimonio son justificables, "porque el patrimonio es lo peor distribuido, la mayor desigualdad se da en patrimonio, no renta. El Gobierno de López Pumarejo lo creó porque las rentas de capital están subestimadas. El impuesto al patrimonio lo queremos como algo permanente de 1%, creemos que la tasa es moderada, tuve que pagar hasta 1989, 2%, estamos entonces en una relativa tasa baja" aclaró.