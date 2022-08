Todo listo: Hoy comienza la discusión de la Reforma Tributaria en Senado y Cámara

A la media mañana de este martes comienza la discusión de la reforma tributaria en la sesión conjunta de las Comisiones III del Senado y la Cámara, en donde los partidos empezarán a plantear sus posiciones frente a la reforma en las que no todas están de acuerdo con el texto.



En la sesión está citado el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien se encargará de presentar a los congresistas el contenido original del proyecto, es decir sin incluir aún las modificaciones que ha dicho el gobierno estaría dispuesto a hacer a la propuesta. Ocampo igualmente se ha reunido con las bancadas, el lunes por ejemplo estuvo con el partido de la oposición Centro Democrático.



En el Senado los ponentes en las Comisión III los coordinadores ponentes son Clara López Obregón del Pacto Histórico, Juan Carlos Garcés del partido de la U y Juan Diego Echavarría, liberal. Los otros ponentes son Imelda Daza Cote (Partido Comunes), Arturo Char (Partido Cambio Radical), Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) Jairo Alberto Castellanos (Partido Alianza Social Independiente- ASI), Ana Carolina Espitia (del Partido Alianza Verde), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal) y Efraín Cepeda (Partido Conservador).



En la Cámara como coordinadores ponentes son Jorge Bastidas del Pacto Histórico y Álvaro Monedero del Partido Liberal, los otros ponentes son Los ponentes serán Carlos Alberto Carreño (del Partido Comunes), Carlos Alberto Cuenca (Partido Cambio Radical), Karen Astrith Manrique (Partido Liberal), Óscar Darío Pérez (Centro Democrático), Saray Elena Robayo (Partido de La U), Wilmer Yesid Guerrero (Partido Liberal) y Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador).



Precisamente el representante Manzur sostuvo que no hay “ningún error de procedimiento, la ley que se acaba de radicar en el Congreso no incluye nada de presupuesto y por esa razón no está obligado el Congreso a dar la discusión en las Comisiones Cuartas, las Comisiones Terceras son las únicas que tienen que trabajar en los temas tributarios, son las únicas que están autorizadas para ello”.



Para Manzur “si se consigue aprobar la reforma tributaria y hay un recurso adicional que se quiera incluir en el Presupuesto General de la Nación, después tendríamos que hacer una ley de adición presupuestal”.