Miguel Ceballos anunció que será candidato presidencial

Valentina Rosero Moreno

El saliente Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció este miércoles que será candidato presidencial en las elecciones de 2022.



En diálogo con Caracol Radio, Ceballos habló sobre sus aspiraciones políticas y comentó que su aspiración estará respaldada, a través de firmas, por un movimiento social.



“Sí seré candidato presidencial, es algo que había venido meditando con mi esposa e hijos hace unos meses. Me parece oportuno”, dijo.



Asimismo, se refirió al movimiento que liderará y aseguró que, por ahora, su candidatura no estará ligada a un partido político porque “no quiero compararme con el Centro Democrático o con Gustavo Petro porque no quiero ser como los otros”.



Lea además: ¿Cómo queda el partidor presidencial sin Marta Lucía Ramírez?



“Este movimiento se llama Tú porque las dos letras que lo componen (T y U) son esenciales en mi manera de ver a Colombia: es la necesidad de Transformarnos y Unirnos", explicó.



Entre tanto, Ceballos dijo que presentará propuestas en materia de educación, salud, seguridad, empleo y protección, y, además, que su propósito es dejar el legado de la libertad, por lo cual, si llega a ganar su lema será “ser libre”.



De igual manera, manifestó que después de evaluar su trabajo como comisionado para la paz, el tema de las negociaciones con grupos armados sí lo ha estudiado.



“Si en este momento tuviera que tomar la decisión de sentarme a crear un espacio de diálogo, por supuesto sin que el Eln siga cometiendo los actos que nos alejan de la paz, lo haría”, precisó.



Lea también: "Renuncia de Miguel Ceballos es un acto de deslealtad": Centro Democrático