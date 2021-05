Sin Marta Lucía Ramírez, ¿cómo queda el partidor presidencial?

Álvaro José Carvajal Vidarte

“¡Colombia está primero! Ningún interés personal por encima del país y su dignidad. Asumo el liderazgo de la política exterior como Vicepresidenta y Canciller, para consolidar reconocimiento y cooperación internacional en defensa de la democracia y grandeza de los colombianos. Con el Presidente @IvanDuque, seguiremos haciendo de Colombia un referente en cada escenario internacional, por nuestra solidez institucional, empresarial y el mejoramiento social”.



Con esta frase escrita en su cuenta de Twitter, Marta Lucía Ramírez confirmó la semana pasada que asumiría también el Ministerio de Relaciones Exteriores, en lugar de renunciar a la Vicepresidencia para ir en busca de la titularidad de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2022.



¿Qué consecuencias deja de cara a las presidenciales la decisión tomada por la ahora ‘Vice’ y Canciller?



Según el analista político Ancizar Marroquín, para las elecciones pasadas Marta Lucía Ramírez fue una pieza clave para el Centro Democrático, puesto que, además de que con ella llegaron sectores del Partido Conservador, en especial el ‘pastranismo’, también se ganó apoyo de sectores sociales como las mujeres.



Sin embargo, el experto agrega que “hoy, después de casi tres años de ejercicio en la Vicepresidencia de la República, hay un desgaste natural que da el Gobierno, con sus aciertos y equivocaciones”.



“En las últimas encuestas de intención de voto para la Presidencia la opinión pública no estuvo muy favorable para sus aspiraciones, lo que seguramente la llevó a tomar la decisión de no presentar su nombre a las elecciones”, indica Marroquín.



No obstante, el analista manifiesta que en estos momentos Ramírez podría desempeñar un buen papel frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, “lo que puede consolidar su imagen de gestión y visibilidad”.

Según analistas, Ramírez es una ficha clave para mantener fortalecida la alianza entre el conservatismo y al uribismo, de cara a consolidar un candidato para 2022.

En efecto, otros analistas consideran que un sector de la ciudadanía podría, a futuro, valorar el hecho de haber puesto los intereses de la Nación por encima de los personas, al tiempo que una gestión positiva para el país podría ponerla de nuevo en el partidor de las presidenciales en el 2026.



Por su lado, el analista político John Mario González considera que las actuales posibilidades de Marta Lucía Ramírez para ser candidata no eran sencillas, puesto que una vez renunciara debía lanzarse como candidata independiente y posteriormente buscar los apoyos del conservatismo y el Centro Democrático, el partido de Gobierno.



“Yo creo que la mejor decisión fue que renunciara a esa aspiración”, anota el experto.



Y es justamente en el uribismo, donde, de acuerdo con los analistas, tendrá lugar el primer efecto de la decisión anunciada por la Vicepresidenta y Canciller asignada.



Según el estratega político Miguel Jaramillo Luján, en las últimas mediciones Ramírez figuraba como una de las opciones más claras para la centro derecha, por lo que, a un año de la primera vuelta, ahora “podrían despuntar figuras como Paloma Valencia, Paola Holguín o Rafael Nieto”.

Por su parte, González asegura que la decisión de la fórmula de Iván Duque no cambia mucho el panorama de las posibilidades que tendría o no la centro derecha de recuperar su caudal electoral, pero sí permite mayor claridad de cuáles pudieran ser los actores políticos que tomarán importancia en esa orilla ideológica.



“Ese respaldo que ella tenía en las encuestas se va a redistribuir en las próximas semanas y posiblemente emerja alguien con algún grado de mayor apoyo que el que tenía en las pasadas encuestas, en ese espectro de la centro derecha”, manifesta el analista político.



De hecho, sugiere que el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el precandidato de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo; e incluso el actual rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, podrían sumar algunos dígitos a su favorabilidad al recibir a quienes manifestaban su intención de voto por la actual Vicepresidenta.



“Sin duda, también sumaría intención de voto alguien como Óscar Iván Zuluaga”, añade.



De su lado, el analista Marroquín recalca, que el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también podría recibir algunos votantes que pretendían apoyar a Ramírez en la contienda presidencial del 2022.



“Si él o Gutiérrez toman vuelo, podría ser, porque tienen el apoyo del Centro Democrático, en caso de no consolidarse una candidatura fuerte desde dentro del partido”, dice.

Para otros expertos, la salida del partidor de las presidenciales de la ‘Vice’ podría conllevar a un acercamiento del partido de Gobierno con la llamada coalición de las regiones.



El estratega Jaramillo Luján subraya que, dado que Marta Lucía Ramírez representa una figura de ‘bisagra’ entre el conservatismo oficial, el pastranismo y sectores del Centro Democrático, con su decisión de no ir por la Presidencia también podrían despuntar figuras del partido ‘azul’, tales como el senador David Barguil.



“Él cuenta con una amplia participación dentro del Gobierno de Iván Duque. Además, tiene una fuerza electoral importante en los departamentos de Córdoba y Sucre”, explica.



No obstante, manifesta el experto que el Partido Conservador hace mucho tiempo abandonó su vocación de poder y “como es habitual, seguro van a ir a una convención donde Barguil será cabeza de lista al Senado y se entregarán a la fuerza de centro derecha que logré concretar una opción real de poder o de contrapeso a Gustavo Petro, hacia noviembre o diciembre próximo”.



Con ello está de acuerdo el analista González, quien es enfático en recordar que el conservatismo lleva 24 años sin tener candidato propio para la Primera Magistratura.



“Por estos días se están haciendo contactos con los exministros Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry. La pregunta es si estos dos nombres despertarían el ánimo de las fuerzas políticas del Partido Conservador, y si luego tendrían suficiente acogida para disputar una carrera presidencial”, se pregunta Marroquín.