“Me pongo con orgullo la camiseta de Independientes”: Julián Jaramillo tiene aval para aspirar al Concejo de Cali

“Hoy me pongo con orgullo la camiseta de Independientes, en la que hay personas valiosas y trabajadoras con las que estaré recorriendo los diferentes barrios de la ciudad, en compañía del precandidato a la Alcaldía Deninson Mendoza”.



Así lo anunció Julián Jaramillo Uribe, al recibir el aval de ese partido a su precandidatura al Concejo Distrital de Cali.



Este aspirante al Cabildo agradeció a la fuerza política a la que pertenece el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por darle la “oportunidad”, y le aseguró al director nacional de la misma, Eli Shnaider Brener, que no los defraudará.



“Voy a poner todo de mi parte para ganarme su confianza y futuro voto en las elecciones regionales”, aseguró Jaramillo Uribe durante el acto realizado en la mañana de este miércoles Plazoleta Jairo Varela de Cali.



También indicó que en la ciudad no debe haber más “concejales mudos a los que las últimas administraciones les pusieron un tapabocas. Gente que lleva tres y cuatro períodos en las sombras, haciendo las veces de notarios del alcalde de turno”.



Y agregó que esos cabildantes son lo que “faltando un año para elecciones, empiezan a hacer el “control político” que no hicieron en el pasado”.



Durante el evento quedó en claro que Julián Jaramillo hará parte entonces de la lista única al Concejo de Cali por parte del partido Independientes, que, a su vez, respalda la aspiración a la Alcaldía de Deninson Mendoza.



Este último aprovechó la ocasión para hacerle un llamado a algunos de sus contrincantes en la carrera electoral que, según él, ven a la Sultana del Valle “muerta” o “bajo el agua.



“Yo quiero hacerle un llamado a Alejandro Eder, y decirle que Cali no está muerta, no hay que revivirla; Cali está más viva que nunca”, señaló quien quiere convertirse en el sucesor del alcalde Jorge Iván Ospina.



Y siguió diciendo: “A Roberto Ortiz, quien ha llevado su campaña a denigrar de la ciudad y a mostrar imágenes de todo lo malo que acá ocurre, que esa no es la forma en que la vamos a recuperarla.



El último mensaje de Mendoza fue para el también aspirante Wilson Ruiz:“Cali no está ahogada, no está bajo el agua, y el mejor salvavidas será el amor por esta ciudad, en una tarea entre todas y todos”.



De otro lado, el actual concejal y también precandidato a ocupar el CAM durante los próximos cuatro años Juan Martín Bravo felicitó a Julián Jaramillo por su precandidatura al Cabildo.

“No es fácil, pero tampoco imposible”, le dijo desde su cuenta de Twitter y añadió: “Siempre me criticaste mi partido, ahora será mi turno. Lástima, pero respeto tus decisiones”.



Por esa misma red social, Ronald Mayorga, aspirante a la Alcaldía de Yumbo, le dijo: “¡Con toda, Julián Jaramillo! Tu voz en el Concejo de Cali llegará para aportar”.