Polémica por posible integración de la medicina ancestral en la reforma a la salud

Una polémica más se desata por parte de la reforma a la salud, pues se habla de que un modelo preventivo en el nuevos perfiles de salud entrarían a prestar servicios.



Estos son los famosos Yerbateros, sobanderos, culebreros, chamanes, abuelos, y taitas, quienes han sido incluidos en el sistema de salud bajo el modelo preventivo predíctivo y destacando sus saberes ancestrales.



El debate se da ya que la ministra de Salud, Carolina Corcho, le respondió un derecho de petición redactado por el senador del partido Liberal Alejandro Carlos Chacón, dondede el congresista le formula una pregunta puntual: señora Ministra Corcho"¿se han diseñado los perfiles necesarios que la salud del futuro exige o tan solo se busca estatizar las plantas existentes cambiando su coste?".



El Ministerio se pronuncio a proposito del cuestionamiento y explicó: “El modelo preventivo podrá vincular parteros, médicos tradicionales (payés, taitas, mamos, tewalas, piachis, jaibanás, entre otros), yerbateros, pulseadores, guaraleros, taakwatungua, sobanderos, sagas, curanderos, mayores y abuelos”.



Desde el despacho de la ministra Corcho aclaran que estos personajes de la medicina alternativa deberán contar con una serie de requisitos como “estar reconocidos y avalados por las formas organizativas y colectivos del área de influencia donde se van a desarrollar las actividades”, deben también contar con títulos y certificaciones que avalen los servicios a prestar.



Los partidos Conservador y de la U, por lo pronto siguen firmes en su posición de no apoyar la reforma a la salud expuesta por el Gobierno Nacional, ya que no han sido incluídas las sugerencias que expusieron para mejora el proyecto.



“Las bancadas del Partidos Conservador y de la U somos conscientes de la necesidad de una Reforma a la Salud que salve vidas, enfocada al usuario y el bienestar a los colombianos y no vamos a apoyar el texto a la reforma de salud como lo ha presentado el gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentados por nuestras colectividades”, manifestaron en sus redes sociales.



Cambio radical se unió y ratificó su oposición y anunciaron que el voto será negativo al proyecto de salud, argumentando que pone en riesgo la prestación de servicios para la mayoría de los colombianos y la sostenibilidad financiera del sistema, fragmenta la atención en salud y no establece un responsable integral de los afiliados al sistema, no hay claridad de cómo se financiarán las nuevas infraestructuras, el plan nacional de equipamientos, las becas, los sistemas de información y la formalización de los trabajadores, entre otras.