"Me gustó mucho": Petro sobre la conversación que tuvo con Joe Biden, presidente de EE.UU.

El presidente electo, Gustavo Petro, se refirió este miércoles a la conversación que tuvo con su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien lo llamó para felicitarlo por su victoria en las presidenciales.



De acuerdo con lo manifestado por el líder del Pacto Histórico, durante la reunión que se basó en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral entre EE.UU. y Colombia, el presidente Biden tuvo un tono amistoso que a él le gustó mucho.

Petro, incluso, aseguró que no le sorprendió que la llamada fuera tan pronto, menos de 48 horas después de su elección como Presidente, puesto que, según enfatizó, desde la oposición él siempre ha tenido acercamiento con el partido Demócrata del que hace parte Biden.



"Tenía ese pálpito. Durante muchos años hemos hecho un acercamiento fuerte con las corrientes progresistas del partido Demócrata estando en oposición. Como gobernante debo abrirlo a ambos partidos, indudablemente", mencionó Petro en diálogo con Noticias Caracol.



Además, el Mandatario electo comentó que el Estado norteamericano tiene conocimiento de lo que él representa y lo que propone, y no se enfoca en las malinterpretaciones que se dicen de él. Con relación a esa conversación, Petro recalcó que "ha permitido que exista el comienzo que puede ser de una relación intensa de cambios que hay que establecer".



"Se acumulado permitió que al interior del Estado norteamericano exista conocimiento de lo que estamos diciendo y lo que somos, no de las malinterpretaciones que torvamente inventan sobre nosotros", dijo Petro.

Finalmente, el Mandatario electo resaltó que le gustó mucho la conversación que tuvo con Joe Biden porque este resaltó que quiere que la relación diplomática entre ambas naciones esté basada en la búsqueda de la igualdad.



"Me gustó mucho la conversación con Biden en dos aspectos: uno, el tono, muy amistoso, diría como de compañeros políticos en una misma aventura difícil; y dos, que mencionara que ‘quiero una relación en términos de igualdad’, que me parece fundamental", precisó Petro.