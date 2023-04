Luz verde no cambia el panorama: reforma a la salud avanza con respirador artificial

“Esta luz verde al debate inicial de la reforma no cambia en nada el panorama oscuro que tiene el proyecto por delante, porque los tiempos están muy acortados y el Gobierno no tiene realmente parlamentarios que entiendan lo que quieren hacer ni están capacitados para defenderla”.



Así se expresó el analista político John Mario González luego de la votación de la ponencia de la oposición que pedía archivar la reforma a la salud del Gobierno y que tuvo 17 voces en contra y 4 a favor, despejando el camino para que se reanude el debate.



“Acaba de ser derrotada la ponencia de Cambio Radical y de Centro Democrático que pretendía archivar la reforma a la salud. Ellos creen que lo que está se debe quedar como está, porque seguramente favorece mucho a quienes han hecho negocios con los recursos públicos de la salud”, aseguró el ponente de la iniciativa por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón.



Y agregó: “Estamos pendientes de que se empiece a discutir nuestra ponencia positiva para quitarle la corrupción a los recursos de la salud. No más corrupción ni en el sector público ni privado, atención primaria en salud, control a la Superintendencia y fortalecer los hospitales y las clínicas”.



Sin embargo, para González “sería muy difícil que la iniciativa no termine en una derrota para el Gobierno y que además se lleve de calle a las otras reformas a las que el Ejecutivo le ha apostado, como la pensional y la laboral, las cuales se están quedando aún más cortas de tiempo”.



Explica que “un proyecto como este, que tiene tanta exigencia en lo técnico y que se ha convertido en un Frankenstein, va a tener en el camino muchas contradicciones, dificultades y debilidades en los argumentos del Gobierno frente a la posición seria que han tenido los partidos críticos de la reforma”.



También afirmó que “el Gobierno quiere sacar el proyecto a los trancazos, pero el país se está dando cuenta de que esa reforma es lesiva. Que, aunque se requiere una reforma, la Administración de Gustavo Petro no tiene el diagnóstico para mejorar el sistema de salud, sino que quieren estatizar y esos elementos van a aflorar en más recusaciones”.

Así fue el debate

Aunque los partidos Conservador, Liberal y la U se han mantenido firmes en su posición de no apoyar la reforma de la ministra Carolina Corcho, ayer los representantes de esas colectividades votaron en contra de que se hundiera el proyecto en la Comisión Séptima.



De hecho, solo estuvieron a favor de que se archivara los cuatro congresistas de la oposición: Betsy Pérez y Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical, y Andrés Forero y Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático.



El debate en esa célula legislativa se centró en las críticas de los opositores a algunos artículos del proyecto del Ejecutivo que, según ellos, podrían llevar a una estatización del sistema, a afectar a las EPS y a la negación de la libre elección de los usuarios.



“No estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud”, dijo Pérez, una de las ponentes de la propuesta.

Además, Corzo observó: “No es este el trámite que deberíamos estarle dando a una reforma tan importante para los colombianos”.



Asimismo, al inicio de la discusión, se informó que, tras casi cuatro horas de debate a puerta cerrada, la Comisión de Ética de la Cámara negó dos de las recusaciones que habían sido presentadas en contra de varios congresistas de esa célula legislativa.



Una de ellas fue radicada por el director del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, contra los representantes afiliados a una EPS, ya que, según él, podrían estar impedidos para discutir la reforma.



La otra recusación negada fue presentada por Luigi Parra, quien alega que los congresistas Gerardo Yepes, conservador, y Camilo Ávila, de la U, fueron favorecidos burocráticamente por el Gobierno, luego de que se conociera que sus colectividades no aprobaban su apoyo a la iniciativa.