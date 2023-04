¿Se salvará el proyecto? Debate de la reforma a la salud quedó nuevamente en el limbo

La aprobación de la reforma a la salud en el Congreso volvió a quedar en el limbo, luego de que este martes, pese a que en la mañana hubo ‘humo blanco’, horas más tarde los partidos Conservador y la U, dos colectividades de la coalición, decidieron que no apoyarán el proyecto.



Aunque la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, habría considerado que parte de sus peticiones sí estaban incluidas en el documento final presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, luego de que los ‘azules’ dieran un paso atrás en una reunión previa al inicio del debate, la U se sumó a ellos.



Por eso, antes del inicio de la discusión del proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, las dos colectividades anunciaron que no apoyarán la iniciativa.



“Somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud que salve vidas, enfocada al usuario y el bienestar de los colombianos. Por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de NO apoyar el texto a la reforma de salud como lo ha presentado el Gobierno, ya que no son acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras colectividades”, señalaron en un mensaje.



Además, en un video publicado en las redes sociales de los partidos, Toro y el director conservador, Efraín Cepeda, indicaron que se necesita una reforma “que se centre en el paciente y mejore la calidad del servicio. Sin embargo, no vamos a aprobar la reforma ni la ponencia que existe hasta que, por lo menos, hayan incluido la totalidad de las proposiciones que presentamos la semana anterior”.



En respuesta a esa decisión, el presidente Gustavo Petro, se pronunció vía Twitter desde San Francisco, Estados Unidos: “No se pueden aceptar todas las propuestas de la U y el Partido Conservador, porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares. Buena suerte”.



Entonces, Toro respondió: “Sí, se necesita una reforma a la salud, pero una que nos lleve al futuro, no una que nos devuelva al pasado. Propusimos, dialogamos, privilegiamos el entendimiento, pero no se logró. ¡Reforma sí, pero no así!”.



Antes de conocerse la comunicación de la U y los conservadores, el Mandatario colombiano había asegurado que, de la aprobación del articulado, dependía la coalición mayoritaria del Ejecutivo.



“Comienza el debate como estábamos esperando desde hace varias semanas. Indudablemente, es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria. Son las reformas fundamentales que aplica el programa de Gobierno que el pueblo eligió”, dijo el presidente Petro.



Y agregó que “la coalición mayoritaria ha aceptado que la base del planteamiento común político en el Congreso es el programa que el pueblo eligió. De eso depende la coalición”.



También indicó que “hay un eje fundamental sin el que la reforma no tendría sentido, y es que el dinero público se maneje públicamente y deje de ser el escenario de robos, de crisis hospitalarias, de traslados como hubo en el pasado al paramilitarismo, de ineficiencia en la salud de los colombianos, de su derecho, no solamente a tener un carné, sino a acceder a los servicios que la ciencia tiene disponible”.



De otro lado, tras conocerse que los ‘azules’ y la U siguen estando inconformes con la ponencia que presentó el Ejecutivo a la Comisión Séptima de la Cámara, el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, aseguró que “o incluyen las líneas liberales en la ponencia o votamos negativo. No me presto para jugar con la salud de los colombianos”.



Además, la colectividad señaló que sus líneas rojas son: “El sistema de aseguramiento social mixto con agentes públicos y privados, la libre elección del usuario de la entidad gestora de salud y la no burocratización ni estatización del sistema de salud”.



De igual forma, en medio de los aplazamientos de la discusión de la reforma a la salud, se anunció que Enrique Gómez, excandidato presidencial y dirigente del partido Salvación Nacional, presentó una recusación contra 19 de los 21 integrantes de la célula legislativa por estar afiliados a alguna EPS.



“Hemos presentado una recusación contra los miembros de la Comisión Séptima, y no se podrá iniciar la discusión del proyecto de ley hasta tanto no se revuelvan esos impedimentos, y no se pronuncie la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes”, indicó Gómez.



Y añadió: “Estaremos muy a la expectativa de que la Comisión no se brinque la recusación presentada, y que se dé a conocer al país el texto real de la reforma a la salud”.

Empezó el debate

Aunque estaba programado para que iniciara a las 10:00 de la mañana, la discusión del proyecto de reforma a la salud en la Comisión Séptima se aplazó a la 1:00 de la tarde, pero acercándose ese momento fue cuando los partidos anunciaron que se ‘bajaban’ del apoyo a la iniciativa, lo que retrasó el inicio de la sesión casi una hora más.



En la Comisión también se dijo que en Cali se habría puesto una acción de tutela en contra del proyecto, mientras se registraron otras recusaciones, lo que generó que se hicieran repetidas votaciones, llevando a varios representantes de la oposición a solicitar que se suspendiera el debate.



Por ello, el presidente de esa célula legislativa, Agmeth Escaf, envió a receso por más de media hora, retomando la votación para aplazar el encuentro hasta hoy, a las 7:00 de la mañana, cuando se votarán las recusaciones para posteriormente poder iniciar el estudio formal de la polémica reforma a la salud.