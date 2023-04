Incumplimiento del acuerdo de paz disparó crecimiento de grupos ilegales: Danilo Rueda

Un informe detallado de cómo avanza la implementación del acuerdo de paz con las Farc firmado en 2016, como también los principales detalles de los procesos que hacen parte de la llamada paz total, presentó este martes en el Senado, el alto comisionado de la paz, Danilo Rueda, al cumplir una citación en la Comisión II.



Rueda fue citado por el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien pidió al gobierno que en los procesos de diálogos de paz que se desarrollen se debe dejar claro que no admite ninguna renegociación del Acuerdo ni suplantación del grupo que lo firmó, conocido como Farc-EP.



También le pidió a la administración Petro que acelere, simplifique e intensifique el proceso de acceso a la tierra, los mecanismos de restitución, a la vez de agilizar la transferencia de predios provenientes de la SAE, y seguir agilizando la restitución de 6 millones de hectáreas.



Para Cepeda, igualmente es necesario que en las mesas de diálogos que adelante el Gobierno, debe exigir el respeto a la vida y al proceso de reincorporación de los firmantes de paz, así como al trabajo que adelantan líderes sociales y personas u organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente, en las zonas de mayor intensidad del conflicto armado.



Por su parte, el comisionado Rueda manifestó que la paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro, “es consecuencia y derivación de la implementación del acuerdo de paz, si no se estuviera implementando el acuerdo, seguramente no estaríamos hablando de la ‘paz total’.



Sin embargo consideró que en su momento tras firmados los acuerdos hubo una demora de parte del Estado de llegar a hacer presencia en los territorios en los que estuvo por años las Farc. Incluso, dijo que ese reciclaje de la violencia se presentó por los incumplimientos en la implementación.



Sobre la actualidad de los grupos ilegales, dijo que en el caso de las AGC se amplió a 14 departamentos, algo que no había ocurrido. “Nunca había ocurrido que este grupo tuviera control en el Magdalena Medio, no había logrado tener presencia permanente”, declaró Rueda.



“De acuerdo con los cotejos que tiene la oficina de paz los integrantes del ELN podrían ser entre 4.600 y 5.000 hombres. MC Farc, vinculados podrían ser, es el estimado 2.800 integrantes; la Segunda Marquetalia, como se llaman, 1.800: grupos no rebeldes son cerca de 6.000, ellos dicen que son 11.000. Cierran las autodefensas de la Sierra Nevado, unos 800”, declaró.



Insistió en que todos estos grupos crecieron después de noviembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo del Teatro Colón, pero de inmediato empezaron a llegar al Bajo Atrato chocoano y desde ahí empezaron unas operaciones control social territorial.



Frente a la fecha de la instalación de la mesa con el Estado Mayor de las Farc, Rueda declaró que aún no hay lugar de dónde se instalará la mesa, pero se hará un anuncio conjunto.