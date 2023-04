Avanza la reforma constitucional que busca aumentar el periodo de sesiones del Congreso

Con una amplia mayoría, la Comisión Primera del Senado de la República, aprobó en el quinto de los ocho debates, el acto legislativo por medio del cual se amplía el periodo de sesiones del Congreso de la República.



El coautor y ponente de la reforma, senador de Cambio Radical, David Luna, manifestó que “este es un gran mensaje para la sociedad, en primer lugar, para demostrar que queremos reducir los privilegios; segundo, para que haya más control político al gobierno de turno; y tercero para que los ciudadanos puedan aprovechar la iniciativa de presentar leyes en un periodo de tiempo mayor”.

El representante a la Cámara, Julio César Triana, precisó además que esta iniciativa propone que el segundo periodo de sesiones inicie el 16 de enero y no el 16 de marzo como rige actualmente, lo que se traduce en dos meses más de sesiones para mayor control político al Gobierno de turno y a su vez, en más tiempo para tramitar iniciativas.



A su turno el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, indicó que “me alegra el avance que está teniendo la reforma, más porque el Congreso tiene una desfavorabilidad del 66% y dentro de los proyectos que buscan dar mayor legitimidad al legislativo se encuentra este".



Por otra parte, el senador del Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, propuso que en la ampliación de período legislativo también se discutan iniciativas ciudadanas y todas las demás leyes y reformas constitucionales que no sean solo origen del Congreso.



“La primera de ella es modificar que las iniciativas no solo sean del Congreso, también que se puedan discutir iniciativas ciudadanas”, dijo Motoa.



La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, manifestó que Colombia “goza de esquizofrenia legislativa, se cree que a punta de normas se va a arreglar el país”, y se apartó del aprobar el proyecto porque “entre más leyes se le impongan al ciudadano, menos libertades tendrá".



El proyecto debe ser ahora discutido por la plenaria del Senado, en donde si es aprobado pasa a sus dos últimas votaciones en la Cámara de Representantes. Su implementación sería desde el próximo año.