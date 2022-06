Los retos en la economía que deberá afrontar  Petro como nuevo Presidente de Colombia

No son pocos los desafíos que tendrá que superar el Presidente electo de los colombianos en materia económica en los siguientes cuatro años. Entre ellos se cuentan la reducción de la inflación, el desempleo y el déficit fiscal.



A ellos se suman las controvertidas apuestas que pretende poner en marcha el Mandatario electo, como la transición energética, que plantea ponerle freno a los planes de exploración petrolera, la construcción de un ambicioso plan de infraestructura vial que comunicará Buenaventura con el Costa Caribe y la pensión para alrededor de tres millones de colombianos, quienes recibirán mes a mes $500.000.



“Esto requiere un gigantesco manejo de las finanzas públicas en momentos en que el país tiene un déficit fiscal del orden del 10%”, expresó la economista caleña Esperanza Ramírez.



Las tareas que tendrá que poner en marcha el Presidente y su equipo económico para obtener recursos y cumplir con dichas tareas no son nada fáciles. “No me cabe la menor duda que tendrá que diseñar dos duras reformas tributarias, como la que presentó en su momento el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, y que fue el detonante del estallido social de finales de abril del 2021”, dijo Mauricio Santamaría, presidente de la Anif, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.



Algo similar piensa el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien considera que otra de las grandes reformas que se deberán poner en marcha son la pensional y la laboral.



El tema de la inflación, que se encuentra en un nivel superior al 9%, al cierre de mayo, es otro de los retos. “El desafío no es sencillo teniendo en cuenta que existen factores externos al país que amenazan la economía a escala global con una recesión que se podrá presentar en el 2023”, dijo.



Lo mismo pasa con la tasa de desempleo que se encuentra sobre el 11% y aunque el país ha logrado bajar la tasa y generar alrededor de cinco millones de puestos de trabajo, después de que el país empezó a recuperarse de la pandemia, el sector privado ha mostrado dificultades para aumentar las plantillas de personal.

Hablan los gremios

Desde la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, el presidente, Bruce Mac Master, expresó anoche que “la suerte del presidente y la suerte del Gobierno están íntimamente ligadas a la suerte del país y la suerte de sus ciudadanos. Después de una campaña tan dura y tan polarizada, será tarea de todos, pero especialmente la del Presidente como líder de la Nación, la de construir puentes, la de tender puentes, la de construir ambientes de diálogo y ambientes de conversación. Será muy importante que seamos capaces de tomar algunas de las decisiones más importantes que vienen en los próximos meses y años colectivamente.

sa necesidad que tenemos de funcionar como sociedad o como colectivo cohesionado, y ojalá con consensos, tenemos que materializarla”, comentó el señor Mac Master.



A su vez, el dirigente gremial comentó que el empresariado seguirá cumpliendo su función social de producir, su función social de generar empleo, su función social de generar alternativas para los colombianos y, de seguir aportando a la nación.



“Hacemos un llamado a todos los colombianos y los empresarios a ver el futuro con optimismo con la convicción de que el futuro se construye con base en el trabajo conjunto, el debate de los grandes temas nacionales, y la decisión de los ciudadanos de sacar adelante al país”, añadió el dirigente gremial.



“Para esto será muy importante que haya un restablecimiento total de la confianza entre todos. Que haya confianza para los empresarios, que haya confianza para los ciudadanos, que haya confianza inversionista, que haya confianza en el cumplimiento de la ley y que haya confianza en el respeto de la Constitución. Desde la Andi, le decimos al nuevo Gobierno que de nosotros podrá esperar un agente constructivo, un agente que va a estar aportando las mejores ideas y las mejores posibilidades para el país; alguien que cuando encuentre algo que necesite ser mejorado, o que eventualmente no debe ser hecho, lo dirá con una crítica respetuosa y firme”, añade el dirigente gremial.



Por su parte, la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecamaras, expresó a través de un comunicado que “nuestro país atraviesa un momento trascendental, en el que necesitamos trabajar decididamente para superar las brechas en materia de pobreza y desigualdad y al mismo tiempo combatir frontalmente la corrupción”.



“Desde la Red Cameral, ratificamos la importancia de la iniciativa privada con el fin de que el país siga creciendo. Nuestras empresas, en especial las microempresas son fundamentales para mantener una economía sólida, que contribuya a cerrar las brechas de pobreza y al progreso de todos”, añadió.



Al igual que la Andi, el gremio manifestó manifestó su disposición a seguir construyendo conjuntamente el progreso y bienestar de todos los colombianos.