Los detalles de la polémica detrás de la elección del Secretario General de la Cámara

La primer plenaria de la Cámara de Representantes dejó entrever cómo será la dinámica de esta corporación, sin importar que la misma tiene desde ya las mayorías del petrismo.



Un día después de la instalación de las sesiones y de la juramentación de sus 187 representantes, la Cámara pudo escoger a su mesa directiva para el año 2022-2023, pero por primera vez en la historia los nombres de sus directivos pasaron a segundo plano, porque el proceso para escoger al secretario general prendió la discusión.



Todo se debió a que a ese cargo llegó quien fuera hasta éste jueves magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Luis Lacouture, quien suscitó muchas controversias, no sólo por su origen político sino también porque su presencia en la Secretaría General podría estar inhabilitada en concepto de algunos congresistas del petrismo.



Lacouture, quien representa políticamente al Partido Conservador en ese cargo, fue elegido hace cuatro años precisamente por el Congreso en pleno, instancia ante la cual tuvo que renunciar, y pese a que ayer 20 de julio se intentó, tan sólo hasta el jueves se logró que el Congreso en pleno diera el aval a su salida del CNE.



Pero ahí fue en donde comenzó la otra polémica. La plenaria de la Cámara tenía que votar si quería escoger a Lacouture, pero antes de eso más de 30 representantes tuvieron que presentar su impedimento, porque ellos habían sido investigados por el ahora exmagistrado electoral. Lacouture tuvo que decir, en varios casos, si los representantes podían tener su credencial de congresista y en otros casos votó en los procesos que llevaron los demás magistrados.



El debutante representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, sostuvo que no se podía dejar de lado la importancia de los impedimentos, porque Lacouture como magistrado les investigó.



Un concepto diferente lo dio el representante Wadit Manzur, quien consideró que el nuevo secretario en nada podía impedir que los congresistas votaran, porque, según recordó, a ellos no los eligió el exmagistrado sino los electores, por lo que están habilitados.



Pero los problemas no pararon ahí. El representante a la Cámara liberal Juan Carlos Losada, consideró que la elección del secretario debía ir por independiente, porque Lacouture tendría problema legales de asumir esa cargo, ya que está inhabilitado y traería consecuencias jurídicas a la Cámara y cada uno de sus miembros.



Lo paradójico de la elección de Lacouture es que la bancada que más la defendió fue el Pacto Histórico, de donde varios de sus representantes sostuvieron que se estaba cumpliendo los acuerdos y ante todo se buscaba dar vía libre al acuerdo nacional que propone el presidente Gustavo Petro.