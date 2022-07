El Congreso aceptó la renuncia de Jaime Luis Lacouture, como magistrado del CNE

En una sesión extemporánea, el Congreso aceptó la renuncia de Jaime Luis Lacouture, quien se desempeñó como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Este trámite debió haber sido realizado en la sesión del pasado miércoles 20 de julio, en la posesión e instalación del Senado, pero no se logró concluir, por lo que se convocó una nueva sesión este jueves.



En la sesión después de que algunos congresistas presentaran sus impedimentos, el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que estos no aplican en la renuncia y se pueden dejar como constancias, por lo tanto la renuncia fue aceptada.



Lacouture aspira a ser secretario general de la Cámara y reemplazar a Jorge Mantilla. Ahora, la Cámara de Representantes podrá elegir a su mesa directiva en la que el congresista David Racero asumirá la presidencia del Cámara.

#CongresoPleno | Se negó la totalidad de los impedimentos y fue aceptada la renuncia del Magistrado del @CNE_COLOMBIA, Jaime Luis Lacouture. pic.twitter.com/X3xoHRmoyZ — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) July 21, 2022