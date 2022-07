Con tutela buscan que se permita asistencia de Nicolás Maduro a la posesión de Gustavo Petro

El Consejo de Estado aceptó, para su estudio, una tutela con la cual buscan que se permita la asistencia del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a la posesión de Gustavo Petro como Presidente de Colombia.



Al respecto se conoció que la tutela fue presentada por un ciudadano identificado como Juan Luis Castellanos Sierra quien, a nombre propio, argumentó que prohibir la presencia de Maduro en el acto de posesión del presidente colombiano vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la democracia.



El caso por el que el ciudadano presentó la tutela está relacionado con las declaraciones del presidente saliente, Iván Duque, quien aseguró que por ser su gobierno el que se encarga del evento, Maduro no es bienvenido en territorio colombiano. "Eso quiere decir que mientras yo sea el Presidente de la República, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano", dijo.



En contexto, las posesiones presidenciales son organizadas por el gobierno que termina su periodo, en este caso será el Duque, con su Cancillería y la Casa Militar. Por lo cual, lo que busca la tutela es que, a pesar de este motivo, el Mandatario venezolano sí haga presencia en el evento.



"Tales garantías las considero vulneradas por la Presidencia de la República, con ocasión de la decisión del presidente Iván Duque de no permitir la asistencia del presidente Nicolás Maduro y otros, a la ceremonia de posesión del presidente electo Gustavo Petro Urrego. Según afirmó, dicha información ha sido difundida en medios de comunicación escritos, televisivos y virtuales", dice la tutela.



Aunque desde el gobierno de Duque aún no se han pronunciado al respecto, se conoció que la tutela fue admitida para estudio por el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, de la Sección Tercera del alto tribunal quien, además, ordenó vincular a este proceso al presidente electo Gustavo Petro.



La presidencia de Iván Duque, así como el gobierno electo de Petro podrán emitir concepto con relación este asunto, al igual que lo podrá hacer la Cancillería y la Procuraduría.