Lo que debe saber sobre los diálogos entre el Gobierno y el ELN que se retomarán este lunes

Este lunes 21 de noviembre los colombianos comenzarán a ser testigos nuevamente de los acercamientos entre el Gobierno del ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.



Después de haberse reanudado las conversaciones el pasado 4 de octubre, este lunes comenzarán los diálogos en horas de la tarde en la ciudad de Caracas, Venezuela, sede por ahora de los acercamientos entre el Gobierno y el grupo armado.

Lo que se sabe sobre los negociadores

El Gobierno ha sido reservado en la revelación de las personas que conformarán la mesa negociadora. Hasta el momento estarán como jefe negociador, el exmiembro del M-19 Otty Patiño, así como el senador Iván Cepeda y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Los demás nombres se conocerán este 21 de noviembre.



Por parte del ELN, la Fiscalía General suspendió las órdenes de captura, incluidas las emitidas con fines de extinción de dominio, contra 17 miembros que estarán en la mesa de negociaciones.



Entre los miembros están Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez y Eduin Restrepo.



En la lista también aparecen Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón.

Países garantes

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó que como países acompañantes del proceso estarán Cuba y Noruega, en un comienzo también se habló de Venezuela pero por ahora solo serán esos dos.



Aunque el comisionado no ha esclarecido cuáles países serán los acompañantes, el pasado 27 de octubre en medio del encuentro de Estados en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, afirmó que Chile y España estarían en ese proceso.



Frente a la reanudación de los diálogos, el Gobierno no ha dado mayores anuncios u opiniones del proceso. “Las partes somos conscientes del profundo anhelo del pueblo colombiano, de la sociedad y de la nación de avanzar en un proceso de paz y construcción plena de la democracia”, expresó Rueda en un comunicado.



Por su parte, el comandante García, en medio del restablecimiento de las conversaciones, nuevamente manifestó que no están del todo de acuerdo con diferentes acciones del Gobierno.



“El ELN hemos señalado varios temas críticos que no compartimos y los hemos interrogado: 1) La "paz total", 2) el cese el fuego multilateral", 3) sigue el mismo esquema de desmovilización y todo siga lo mismo, 4) la participación de la sociedad no puede ser en "modo exprés"”, expresó García en su cuenta de Twitter.



Y reiteró el comandante: “Los cambios que aporten a la justicia social y a democratizar el país son el camino hacia la paz. Jamás al revés. Todos estos interrogantes siguen en las mentes de los elenos”.



Cómo se retomó el proceso

La búsqueda de paz la comenzó cuando el presidente Petro desde su discurso de posesión y en diferentes intervenciones públicas manifestó su interés de negociar con el ELN, a quienes les hizo el llamado siendo enfático en asegurar que la violencia tenía que acabar en Colombia.



La petición le fue contestada al presidente por la guerrilla al aceptar la posibilidad de reanudar los diálogos que habían comenzando en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos pero que fueron suspendidos en el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez en el año 2018.



Aunque las intenciones se habían quedado en sólo discursos, el mismo presidente anunció desde San Pablo, Bolívar, que por decreto se suspendían las órdenes de captura y de extradición de los negociadores del ELN, quienes durante los últimos años estuvieron en Cuba después de la interrupción de las negociaciones.



“Por decreto he autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el ELN”, expresó en su momento Petro.



Cumpliendo con el pedido del presidente, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura desde el órgano judicial y de control.



Después de mantener conversaciones y acercamientos privados, además de venir aplicando los protocolos que creó el Gobierno Santos, la delegación negociadora del ELN regresó a Venezuela provenientes de Cuba, esto gracias al retiro de las extradiciones que no les permitía trasladarse.



A los días de ese regreso, el 4 de octubre oficialmente el Gobierno de Colombia y el ELN reanudaron los diálogos de paz, esto después de cuatro años de haberse interrumpido. El anuncio lo hicieron las partes desde Venezuela.



En representación del Estado colombiano participaron en el anuncio el comisionado Rueda, y el senador Cepeda. Por parte del ELN estuvieron los dos principales comandantes de esa organización García y Beltrán.



Acordaron que la instalación de la mesa de conversaciones se haría efectiva a partir de la primera semana de noviembre, hecho que no se logró desde ninguna de las dos partes. También se reiteró en la importancia de tener la participación de la sociedad civil, de la iglesia católica y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Finalmente, se llegó al 21 de noviembre que se marcará como otra fecha relevante entre los acercamientos del Gobierno y el ELN para al fin consolidar la paz en Colombia y reducir la violencia.