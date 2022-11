Este lunes se retoman oficialmente los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional, esta vez en cabeza de Gustavo Petro, con la guerrilla del ELN, un hecho que genera expectativa en el país debito a los acuerdos a los que puedan llegar ambas partes.



​Al respecto, el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, no solo confirmó que las conversaciones se realizarán en territorio venezolano, sino que también aseguró que el Gobierno y sus negociadores tienen claro el propósito de concretar acuerdos específicos que beneficien al país.



​Con relación a cuáles serán los enfoques que tendrán los diálogos, Rueda fue enfático en que el Gobierno escuchará la posición que tengan los líderes del grupo guerrillero, pero siempre enfocados en que respetar "la perspectiva de una Colombia potencia de la vida".



"Nosotros escuchamos todo y eso es parte de los que significa un país como el nuestro en donde hay actores de la violencia en este caso un movimiento político armado que afirma lo que afirma y nosotros también afirmamos lo que afirmamos desde la perspectiva de una Colombia potencia de la vida para lograr un propósito de paz total", dijo Rueda.



De igual manera, el Alto Comisionado recalcó que el Gobierno y sus negociadores saben que sentarse a dialogar con el el ELN no será fácil, pero tienen claro que será un proceso que se realizará con firmeza y convicción de lograr el objetivo final después de cuatro años de haber suspendido las conversaciones.



"Somos conscientes del reto que tenemos, lo vamos llevando paso a paso con firmeza, con la convicción y el corazón y la mente de que lo podemos lograr por primera vez", manifestó.



Finalmente, Rueda detalló que los colombianos deben tener claro que en el proceso de negociación de paz con el grupo guerrillero tendrá varias etapas y que, por ende, no se van a divulgar los puntos de partida, sino lo que se vaya a cordado en el camino.



"En el diálogo vamos a ver cómo logramos el propósito a pesar de que tenemos varios puntos de partida, que no los voy a divulgar porque el acuerdo es que todo lo que vayamos acordando es lo que vamos hacer público", precisó Rueda.