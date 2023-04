Las propuestas con las que Javier Garcés, candidato por la reserva de la Fuerza Pública, busca llegar a la Alcaldía de Cali

'Como miembros de la reserva de la Fuerza Pública y expertos en seguridad, la principal problemática de la ciudad, llevemos una propuesta directamente a la ciudadanía, que podamos complementar y mejorar con la opinión de la gente. No usemos más intermediarios’.



Esto fue lo que concluyó ese gremio, al definir la precandidatura a la Alcaldía de Cali de Javier Garcés, quien dice que ya está trabajando con ese objetivo en los dos nichos con los que inicialmente cuenta: la reserva de la Fuerza Pública y las negritudes.



Descarta recoger firmas para respaldar su aspiración, pero asegura que no van a correr para tramitar el aval de un partido político.

“No tengo experiencia política, pero solucionando problemas sí, y bastante”, le aseguró a El País quien fuera oficial de la Fuerza Aérea Colombiana durante 24 años.



¿Por qué quiere ser alcalde de Cali?

​

Ante la situación que está pasando la ciudad, el gremio al que pertenezco comenzó a inquietarse, nos reunimos y vimos que en campaña los líderes políticos buscan nuestra experiencia para estructurar propuestas, pero una vez llegan al poder se olvidan de ellas. En esta ocasión no quisimos hacerlo así y dijimos: ‘como miembros de la reserva de la Fuerza Pública y expertos en seguridad, la principal problemática de la ciudad, llevemos una propuesta directamente a la ciudadanía, que podamos complementar con la opinión de la gente. No usemos más intermediarios’.



¿Va a recoger firmas para respaldar su aspiración?



No, las firmas se recogen cuando no hay opción de aval. Sin embargo, vemos políticos que han sido candidatos dos y tres veces por partidos o que han ocupado cargos de poder en representación de partidos recogiendo firmas. Entonces, hay un problema de liderazgo en esa persona o en el partido no representa nada y por eso no le dan un aval. Yo salí del servicio activo hace dos años, no estoy inscrito en ningún partido, pero creo que podemos recibir el aval de un partido para la candidatura oficial. Si no lo recibimos, pues es porque nos falta liderazgo para conseguirlo, será la primera prueba de liderazgo que tendremos.



¿Pero ya hay acercamientos con algunos partidos?



Sí, como reserva hemos recibido invitaciones de dos o tres partidos para conversar el tema, pero no queremos apresurarnos. Acabamos de decir ‘tenemos una aspiración a la Alcaldía’ y lo vamos a procesar bien, para que sea una decisión bien tomada.



Como candidato, ¿qué les ofrece a los caleños en seguridad?



La seguridad, desde la gestión pública, es un proceso que tiene tres componentes: el destinatario, que es el ciudadano; una parte operativa, que son los organismos de seguridad; y una parte administrativa, que en este caso es el Alcalde, pero la ejerce a la Secretaría de Seguridad. Lo que vemos es que esa parte administrativa está fallando, no ha sido capaz de mejorar las capacidades para atender las demandas de los ciudadanos y eso es lo que ofrecemos: en casos de crisis, como estamos, uno no puede administrar lo que no conoce. Nosotros ofrecemos esa experiencia, para poder administrar de manera efectiva las capacidades de la Fuerza Pública y colocarlas al servicio de la ciudadanía. Solucionando ese tema, que es el principal, comenzamos a organizar las otras: la falta de autoridad y de orden en la ciudad, que comienzan a socavarse porque no hay confianza en las instituciones porque están mal administradas.



¿No le preocupa que hayan tantos aspirantes a la Alcaldía?

​

Yo no miraría el número, sino cuáles ofertas hay para la ciudad. Pueden haber 50, pero qué ofrecen. Si 20 ofrecen lo mismo, de ahí sale uno. Y si otros diez ofrecen lo mismo, van dos. Al final, sabemos que van a llegar cuatro o cinco. Nosotros hacemos esta propuesta porque no hemos encontrado una oferta que se alinee con lo que pensamos, y lo que evidencia eso, detrás del número, es que la ciudad carece de líderes. Los líderes pasan por un proceso de formación, no es que yo me levanté y me volví líder. Un líder es la persona que tiene la capacidad de resolver problemas y un alcalde con el 17 % de aprobación no tiene la capacidad de resolver los problemas de la ciudad.



La inseguridad ha venido creciendo desde hace ocho, diez años y nadie la ha podido resolver. La ciudad está hecha un caos, necesitamos nuevos liderazgos para que resuelvan los problemas que no se han atendido.



¿Qué les responde a quienes le critican no tener recorrido político?



Si queremos seguir eligiendo políticos, ya sabemos el resultado. Yo hice inteligencia durante 16 años y pasé por todos los cargos hasta llegar a la Dirección de Unidad de Inteligencia Especializada. Entonces, formación, la tengo; vengo del sector público, pertenecí a la Fuerza Pública. Pero cuando hay crisis en una ciudad, ¿qué hace el Alcalde?: Llama a la Policía y al Ejército y les pregunta ‘qué pasó’, porque él nunca tiene la información. Y, luego: ‘¿qué hacemos?, así que toca ayudarles a construir la respuesta y salir a ejecutarla.



Como experto, ¿cómo ve las propuestas de los otros aspirantes en materia de seguridad?

​

No he visto propuestas de seguridad. Todos se quejan de la inseguridad, sacan cifras, contribuyen al amarillismo que genera más percepción de inseguridad, todos replican videos, pero no he visto propuestas.

¿Está dispuesto a hacer alianzas con otros aspirantes a la Alcaldía?

En mi formación está respetar la institucionalidad, y los partidos soportan la democracia. Ah, están mal liderados. En este momento los líderes de esos partidos no están siguiendo ni principios ni valores. Habría que mirar quiénes están representando esos partidos, porque si ya conocemos el historial de esas personas y no representan lo que nosotros queremos para la ciudad, pues no habría caso.



¿Y adónde va ir a buscar sus votos?



Tengo un nicho, muy pequeño, pero lo tengo: la reserva de la Fuerza Pública, y tengo otro nicho que es el grupo poblacional al que pertenezco, porque siento, hablando con mis amigos y la familia, que en la población negra tampoco tenemos liderazgo representativos hoy en día. Entonces, tenemos que comenzar a construirlos, y la única forma es haciendo lo que yo estoy haciendo: hay que ponerse al sol, salir a la calle, decir yo voy a liderar, me ofrezco, apóyenme, sigánme. Pero si nos quedamos sentados, esperando que alguien nos resuelva el problema, muy difícilmente va a pasar. Entonces, negro y reserva de la Fuerza Pública, y de ahí para allá construir con todas las personas que se identifiquen con lo que nosotros estamos hablando.



De ser elegido Alcalde, ¿qué haría frente a la ‘olla raspada’ que le va a quedar al próximo Gobierno?

​

Cuando uno recibe cargos públicos, al día siguiente se da cuenta de la realidad del cargo y ahí está la capacidad de gestión del líder. O sea, no solamente es decir cuál es el presupuesto que me voy a gastar, sino cuáles son los problemas y cómo los vamos a solucionar. Necesitamos traer inversión extranjera, buscar cooperación internacional, gestionar recursos en otras partes y criterios diferentes para hablar con el Gobierno para fortalecer los ingresos del Municipio. Y detrás de esta propuesta hay un grupo de personas muy serias, técnicas, con experiencia y la visión que tenemos no es saber que el presupuesto de Cali son diez pesos y decir ‘qué vamos a hacer con esos diez pesos’, si no, ‘el presupuesto de Cali son diez pesos, pero tenemos problemas que valen 20, ¿de dónde sacamos 15 más para resolverlos?



Yo no tengo experiencia política, pero solucionando problemas sí, y bastante. Los retos son para afrontarlos, uno no puede salir corriendo. Así me formaron y eso es lo que quiero hacer con la ciudad.



Le insisto en una pregunta: ¿Su apuesta es hasta el 29 de octubre o está abierto a una posible alianza?



Aquí la prioridad no es Javier, ni es mi sueño. No es que un día soñé que yo iba a ser Alcalde de Cali. Aquí la prioridad es servir a la ciudad, entender que está en un estado complicado, no estamos muertos, pero sí en un estado difícil, pero hay que ayudar a la ciudad a salir de ese estado y ayudar a la gente, y eso es lo que a mí me ha caracterizado y a las personas que yo represento: la vocación de servicio. Y eso está por encima de mi aspiración personal o de mi ego. ¿Qué si estamos dispuestos a construir alianzas?: Claro que sí, pero bajo qué parámetro. No vamos a engañar a la gente, si nosotros construimos una alianza y en la mitad de la alianza nos damos cuenta de que era falso lo que nos habían dicho, diremos ‘qué pena, yo me bajo aquí”, pero antes de hacer eso hay que ser muy serio en ver qué es lo que se va a hacer y con quién.



Dentro del panorama de candidatos hay personas que se ven serias, que en realidad están preocupadas por la ciudad y que tienen cómo demostrar, al igual que nosotros, que tienen una experiencia y la pueden colocar al servicio de la ciudad, con esas personas estaremos dispuestos a hablar. Y que el que mejor pueda interpretar el sentir de la ciudadanía, pues alrededor de esa persona nos podemos congregar para ayudar a la ciudad a superar los problemas que tiene.