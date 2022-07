Las molestias y quejas que dejó el empalme entre el gobierno Duque y Petro

Las reuniones de empalme entre el Gobierno saliente del presidente Iván Duque y el Gobierno electo del presidente Gustavo Petro no han sido del todo diplomáticas y cordiales. En los últimos días se han presentado diferentes molestias, quejas y sugerencias frente a la información que han recibido.



En las últimas horas se conoció que el equipo del presidente Petro le envió una carta al actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, líder del comité de empalme, en la que le hacen una serie de alertas tempranas, como las catalogaron ellos, en las que se refieren a ciertos temas en particular.



La primera alerta está relacionada con el Canal del Dique. En el documento se le solicita al Gobierno Duque suspender una licitación del proyecto.



“Se recomienda solicitar al Gobierno saliente suspender el cronograma y proceso de adjudicación de la APP-Megaproyecto Ruta Fluvial 5G Restauración De Los Ecosistemas Degradados Del Canal Del Dique hasta tanto sean escuchadas las comunidades y ajustadas las falencias a que hace referencia esta petición”, expresa el documento.



El comité también hace alusión a las recientes modificaciones que se hicieron en la junta directiva de Ecopetrol: “El Gobierno saliente convocó a una asamblea extraordinaria para modificar los plazos y fijar los puestos, esta acción va en contra de los principios de la posibilidades de cada gobierno. El gobierno entrante tiene toda la facultad para citar una asamblea extraordinaria para modificar esta decisión”.



Además de referirse a contratos particulares, que fueron encontrados en las diferentes comisiones, el Gobierno entrante también alertó sobre la presunta desviación de recursos por medio del Ocad Paz.



“El Gobierno entrante ve con preocupación las recientes investigaciones periodísticas que ofrecen evidencia de un desfalco de enormes proporciones que involucra al Departamento Nacional de Planeación y a la Contraloría General de la República, en la asignación de los recursos para la paz a través del Ocad-Paz", expresa la misiva.



A pesar de la revelación de la carta, esta no ha sido la primer molestia entre ambos Gobiernos. El senador y líder de empalme del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) del Gobierno Petro, Luis Fernando Velasco, aseguró que le recomendará al presidente que revise la forma en cómo están operando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Departamento de Prosperidad Social.



“Yo creo que le conviene a este gobierno y al entrante, pero hay temas complejos. Yo encontré una Ungrd que se convirtió en una fiducia para evadir licitaciones haciendo de todo, cosas que no tenían que ver nada con el riesgo y con rumores muy fuertes que nos llegan de todos lados”, afirmó Velasco en entrevista con Colprensa.



Velasco además se refirió a los Tratados de Libre Comercio (TLC): “Colombia no está preparado para un TLC con China y entonces Colombia firma un tratado de este tipo con USA y los técnicos que fueron a representar la sociedad colombiana pensaron en los intereses de su sector y no en los de todo el país”, esto después de asegurar que pedirá que se revise el TLC con Estados Unidos.



Otra de las recientes molestias surgió debido a que el sindicato del Sena se retiró del empalme, en una carta enviada al comité del Gobierno Petro manifestaron que no sentían las suficientes garantías.



“La necesidad de aprovechar los recursos del Sena para cumplir metas del sector de educación, y la posibilidad de trasladar la adscripción de la entidad al Ministerio de Educación: una apuesta equivocada y contraria a los derechos de jóvenes”, expresó la carta enviada.