Las críticas que provocó la advertencia de Petro sobre una posible recesión económica

Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien alertó sobre una posible recesión económica que podría afectar al país, han provocado fuertes reacciones.



“Mundialmente tenemos una recesión a la vista y la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana”, expresó Petro en el Congreso Nacional de Acopi en Barranquilla.



El presidente también se refirió al aumento de las tasas de interés del Banco de la República: “Elevar la tasa de interés de 1,7 % a 10 % en un año, implica que aquí se frenen inversiones, consumo, proyectos y entras al estancamiento económico, así de simple, con sus consecuencias”.



A la última declaración, el expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que el Gobierno y el Banco de la República deberán hacer un acuerdo.



“La amenaza de recesión sugiere un Acuerdo Tácito con el Banco de la República y otro explícito entre Gobierno, Congreso, trabajadores y empleadores”, expresó Uribe en su cuenta de Twitter.



El líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, afirmó: “Recesión es un hecho y no es el momento de llenar de impuestos a una ya castigada economía. ¿Nadie dentro del petrismo es capaz de ver el desastre que están cocinando?”.



La senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, afirmó: “La recesión es un fenómeno mundial, no es solo en Colombia como algunos lo quieren hacer ver, viene incluso desde que Duque era Presidente, solo que no lo decían. No peleo con los que piensan diferente, pero por favor, no mientan de esa forma”.



El excandidato vicepresidencial Carlos Cuartas expresó: “Recesión es el anuncio del Presidente que debería servir para reconsiderar la NO exploración de Petróleo y Gas , industrias que generan miles de empleos. Necesarios en estas épocas de eventual recesión”.