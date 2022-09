Las conclusiones del presidente Petro luego de la reapertura de la frontera con Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la reapertura oficial de la frontera entre Colombia y Venezuela desde el Puente Simón Bolívar, sobre el Río Táchira.



“Hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos, cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, de población en Colombia, encontrará que la mayor cantidad se realiza entre vecinos, así era antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros”, afirmó Petro en declaraciones.



Lea además: "Es un día histórico": Maduro por reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela



El mandatario aseguró que su deseo es que los principales beneficiados en la reapertura sean las personas que arriesgaban su vida por las trochas para tener oportunidades de vida.



“Deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan a lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí, prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje, de bandas, de todo tipo”, afirmó el presidente Petro.



El mandatario aseguró, además, que es importante que se restablezcan los flujos y conexiones entre ambos países para que no haya riesgos de que sigan cometiendo actos ilegales que violen los derechos humanos.



“Que este puente de cemento, ojalá con el de Tienditas, sea la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones, que no solamente pasen las grandes toneladas de aluminio y acero, sino que también pase la producción del Norte de Santander, que pase la panela, la guayaba”, afirmó el presidente colombiano.



De igual manera, el presidente Petro recalcó que es muy importante que las dos economías se reintegren y la calidad de vida de mejore.



Lea también: "Que sea un anuncio de prosperidad": Petro luego de apertura de frontera entre Colombia y Venezuela



“Ojalá la migración que en masa vino de Venezuela pueda hoy tener calma, las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de sus derechos, pasar de un carné a una real vivencia de derechos plenos. He pedido en el Ministerio de Educación que se agilicen los trámites para homologar diplomas, y ojalá se haga lo mismo al otro lado”, confirmó el mandatario.



Finalmente, el presidente Petro aseguró que habrá que afrontar nuevos problemas y retos, pero reiteró que de una forma pacífica y respetando a los demás.



“Que la democracia, que la paz, que el respeto absoluto a la dignidad del ser humano sea nuestra consigna común”, concluyó el presidente.