"Es un día histórico": Maduro por reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció respecto a la apertura este lunes de la frontera entre su país y Colombia, un suceso que también trae consigo el intercambio comercial entre ambas naciones.



Aunque se había asegurado que el presidente venezolano iba a estar presente en el acto protocolario de apertura del paso fronterizo, al final no se confirmó la asistencia de Maduro, pero él sí dejó clara su posición frente al suceso.



Al respecto, el mandatario de Venezuela aseguró que la apertura del

cruce fronterizo entre entre los puentes Simón Bolívar, en Venezuela, y Francisco de Paula Santander, en Colombia, es un hecho histórico con el cual se espera retomar del todo las relaciones entre ambos países.



"Estamos retomando relaciones y dando pasos firmes para avanzar en la apertura total y absoluta de la frontera entre pueblos hermanos: Colombia y Venezuela. ¡Es un día histórico y transcendental!", escribió Maduro en su cuenta de Twitter.



Aunque se había asegurado que Maduro se reuniría con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el evento de apertura, al final el encuentro no se concretó, esto a pesar de que el mandatario colombiano sí llegó al lugar para participar en el acto.



De acuerdo con lo informado, Petro llegó a Cúcuta un poco antes de las 11:00 a.m. para estar presente en el evento de apertura de la fronts, el cual tuvo que aplazarse un par de horas porque el presidente tuvo un retraso en su agenda.